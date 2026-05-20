Vladimir Putin, el presidente de Rusia, se reunió con su par chino, Xi Jinping, y confirmaron sus relaciones bilaterales pocos días después que Pekín fuera visitado por el mandatario estadounidense Donald Trump. “Hemos sabido profundizar sin cesar la confianza política mutua y la coordinación estratégica con una perseverancia inquebrantable que ha resistido mil pruebas”, le expresó el mandatario asiático a su invitado.

Llegada del presidente ruso Vladimir Putin a China

A estas declaraciones, recogidas por la agencia de noticias oficial Xinhua, Putin respondió diciendo que sus relaciones tienen un “nivel sin precedentes”, especialmente en el ámbito económico, a pesar de lo que definió como “factores externos desfavorables”. En ese contexto, Xi reconoció que una reanudación de los combates en Oriente Medio sería “inoportuna”.

Tras reunirse con Xi Jinping, Trump le hizo una advertencia a Taiwán y la isla le respondió sin filtros: "Nación soberana e independiente"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los expertos en política internacional han especulado con que los mandatarios discutirán temas como la reciente visita de Trump a China, la guerra de Rusia contra Ucrania y, tal vez, el proyecto del gasoducto “Fuerza de Siberia 2”, que permitiría conectar las mayores reservas de gas natural de Rusia con China.

La cadena estatal china en inglés CGTN expresó que “las relaciones entre China y Rusia constituyen una de las relaciones entre grandes potencias más estables, maduras y estratégicamente valiosas del mundo actual”.

El presidente Vladimir Putin es recibido por las autoridades chinas

Cómo es el vínculo de China y Rusia tras la invasión de Ucrania

La relación entre Pekín y Moscú se fortaleció tras la invasión a Ucrania ordenada por Putin en 2022. De acuerdo a datos aportados por centros de análisis europeos, las exportaciones de petróleo ruso a China crecieron cerca de un 30%.

Sin embargo, esa relación no está perfectamente equilibrada porque las importaciones rusas representaron aproximadamente el 5% en China durante 2025, informó la Aduana de la potencia asiática; por el contrario, según la agencia rusa Tass, China significó, el año pasado, más de un tercio de las importaciones y más de una cuarta parte de los envíos de Rusia.

Cómo Rusia perdió amigos e influencia global

Otro detalle fundamental es que el Centro de Investigación sobre Energía CREA informó que, a fines de 2025, China era el principal comprador de carbón y petróleo crudo rusos, y el segundo de gas transportado a través de gasoductos.

China actualmente está fuertemente afectada por los bloqueos iraní y estadounidense del estrecho de Ormuz en medio de la guerra en Oriente Medio, por donde se mueven una parte muy importante de los suministros que necesita.

En este punto, la visión de Putin y Xi podría ser opuesta, porque Rusia obtiene beneficios de ese conflicto, gracias a la flexibilización de las sanciones en su contra.

HM/ML