El consultor ganadero, Víctor Tonelli, evaluó en Canal E el escenario internacional de la carne vacuna durante la feria SIAL China, uno de los eventos alimenticios más importantes del mundo, y aseguró que el mercado chino sigue siendo clave para las exportaciones argentinas.

“China es hoy el principal importador de carne del mundo, participan más del 30% del mercado global”, afirmó Víctor Tonelli, al explicar la relevancia estratégica de la feria. En ese contexto, remarcó que para Argentina el mercado asiático “sigue representando algo más del 50% del total del volumen exportado por Argentina”.

Fuerte interés en la carne argentina por parte del mercado chino

Asimismo, destacó que la feria comenzó con señales positivas para los exportadores argentinos. “La feria estuvo muy buena, con mucho interés, con mucha avidez de carne por parte de las chinas”, sostuvo.

Uno de los temas que más preocupaba al sector era la posibilidad de que China otorgara beneficios especiales a competidores como Brasil o Australia. Sin embargo, Tonelli llevó tranquilidad: “Los chinos nunca habían dicho que lo iban a sacar y en esta reunión lo que hicieron es confirmar que lo van a cumplir tal como lo hicieron desde el primer día por tres años”.

China no otorgará beneficios adicionales a Brasil

En esa línea, agregó: “No va a haber cambios en este tema que generaron temor por la posibilidad de que Brasil tuviera de alguna manera cuotas especiales o volúmenes especiales”.

Sobre la situación argentina dentro de la cuota de exportación, el entrevistado señaló que, “llevamos un 32% exportado y era exactamente un 35% del periodo considerado, por ahora venimos muy bien”.

A su vez, aseguró que los precios internacionales continúan sólidos y que el mercado mantiene una demanda muy activa. “Los precios se mantienen muy firmes, hay muchas vides de carne”, afirmó.