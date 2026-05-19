La educación argentina en crisis: “9 de cada 10 jóvenes o no terminó el secundario o termina con un bajo nivel de conocimiento”

El analista financiero, Leonardo Piazza, habló con Canal E y analizó el conflicto universitario tras la cuarta marcha federal universitaria y aseguró que el problema de fondo no está únicamente en el financiamiento de las universidades, sino en las graves falencias del sistema secundario argentino.

Leonardo Piazza destacó cifras alarmantes sobre el nivel educativo de los jóvenes argentinos. “El 59% de los jóvenes de 18 años sólo terminan la secundaria”, explicó. Sin embargo, aclaró que el problema se profundiza cuando se analizan los niveles de aprendizaje.

Los alarmantes datos sobre la finalización del secundario

“Vemos que el 49% lo termina con un muy bajo nivel de conocimiento de lengua y matemática, sólo el 10% lo termina con conocimiento suficiente”, sostuvo.

Piazza resumió el escenario con una definición contundente: “El 41% de la torta de los jóvenes de 18 años no termina la secundaria, el 49% lo termina con bajos conocimientos en lengua y matemática y sólo el 10% termina de alguna manera con conocimiento suficiente”.

A partir de esos números, advirtió: “9 de cada 10 jóvenes o no terminó, termina con un bajo nivel de conocimiento”.

Cuál es el problema de fondo

El entrevistado consideró que el deterioro educativo responde a problemas estructurales de gestión y coordinación política. “Hay un problema de coordinación entre el Estado Nacional y el Estado de las provincias”, afirmó.

Además, cuestionó la intervención del Gobierno en las políticas provinciales. “Siempre el Estado metió la mano con las paritarias, poniéndole techo, metió la mano con planes centralizados que iban a las provincias para ayudar a gobernadores, no había un diseño para medir resultados”, señaló.