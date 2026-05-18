Fuertes subas de precios de soja, maíz y trigo tras el anuncio de compras de China a Estados Unidos

Los precios de los granos reaccionaron con grandes alzas tras el anuncio de que China comprará al menos US$ 17.000 millones anuales en productos agrícolas estadounidenses hasta 2028, según una hoja informativa publicada el domingo por la Casa Blanca tras la visita a Pekín del presidente estadounidense, Donald Trump.

El futuro julio de la soja alcanzó los US$ 445,72, marcando un alza de US$ 13,22 respecto al cierre anterior. Por su parte, el de maíz escaló US$ 8,36 hasta los US$ 187,79, mientras que el de trigo se ubicó en US$ 244,17, tras un avance de US$ 10,56.

Este domingo, Washington sorprendió al comunicar que el país asiático compraría productos agroindustriales estadounidenses, además de las 25 millones de toneladas de soja ya comprometidas en octubre de 2025.

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Esteban Moscariello,Analista y Consultor de Mercado, opinó que "el anuncio mejora el sentimiento en los mercados agrícolas de Chicago, luego de varias semanas de incertidumbre y decepción por la falta inicial de acuerdos concretos tras la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping.

"El acuerdo podría aumentar la competencia para Brasil y Argentina en el mercado chino, especialmente en soja, mientras los operadores siguen atentos al ritmo real de implementación de las compras" añadió.

Según Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, "el anuncio de compras agroindustriales por parte de China vuelve a darle sostén a los precios”.

En paralelo, el conflicto entre Estados Unidos e Irán continúa sin resolución y mantiene cerrado el tránsito comercial en el Estrecho de Ormuz, situación que sigue presionando al alza los costos energéticos y logísticos a nivel mundial, indicó Romano.

Perspectivas para la soja, maíz y trigo

El USDA elevó la producción estadounidense de soja para la campaña 2026/27 a 120,7 millones de toneladas, 4,7 millones más que en el ciclo previo, aunque que sorprendió al mercado fue la baja de stocks finales a 8,44 millones de toneladas

Para el profesor de la Universidad austra, “el ajuste de stocks responde principalmente a una mayor molienda y a mejores exportaciones previstas para Estados Unidos. La suba de molienda tiene lógica por el mayor corte de biodiésel, aunque genera dudas el crecimiento proyectado de exportaciones en un contexto donde China incluso habla de reducir sus importaciones”.

El país asiático proyecta compras de soja por 95,5 millones de toneladas debido a una caída en su rodeo porcino, muy por debajo de las 114 millones que estima el USDA.

En maíz, el USDA redujo en 26 millones de toneladas la producción estadounidense esperada para la campaña 2026/27. A nivel global, los stocks mundiales caerían 17 millones de toneladas hasta 277,5 millones, ubicando la relación stock/consumo en 21,1%, cerca del promedio histórico y marcando el segundo año consecutivo de reducción.

En cuanto al trigo, el USDA redujo en 8 millones de toneladas los stocks finales mundiales y aplicó fuertes recortes productivos en Estados Unidos (el menor volcumen desde 1972), la Unión Europea, Australia, Canadá y Argentina.

“Hoy el trigo es el mercado con fundamentos más sólidos. Los recortes productivos globales y los problemas climáticos en Estados Unidos están generando un escenario claramente alcista”, afirma Romano.

LM