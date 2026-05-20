China y Estados Unidos alcanzaron un principio de acuerdo para negociar una reducción recíproca de aranceles sobre productos valuados en al menos u$s30.000 millones por cada parte, en una medida que busca fortalecer el comercio bilateral y generar un impacto positivo en la cooperación económica global, según informó la agencia estatal china Xinhua.

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El anuncio fue realizado este miércoles 20 de mayo por el Ministerio de Comercio chino, luego de las consultas económicas y comerciales mantenidas recientemente entre representantes de ambos países en el marco del consejo comercial bilateral.

Según explicó un funcionario de la cartera china, los productos alcanzados por el entendimiento podrían beneficiarse con aranceles bajo la categoría de “nación más favorecida” o incluso con tasas inferiores, dependiendo de lo que terminen definiendo ambas partes durante las negociaciones.

El alcance del entendimiento comercial

De acuerdo con la información difundida por Xinhua, el acuerdo todavía se encuentra en una etapa preliminar y resta avanzar en la elaboración de los detalles técnicos y en el mecanismo de implementación.

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Sin embargo, desde el Ministerio de Comercio chino señalaron que la iniciativa apunta no solo a estabilizar el intercambio comercial entre las dos principales economías del mundo, sino también a ampliar el volumen de operaciones entre ambos mercados.

“Una vez puesto en práctica, el acuerdo no solo contribuirá a estabilizar y ampliar el comercio bilateral entre China y Estados Unidos, sino que también servirá como una referencia útil para la cooperación abierta a nivel mundial”, indicó el funcionario citado por Xinhua.

Próximos pasos para implementar el acuerdo

El Gobierno chino detalló además que los equipos económicos y comerciales de ambos países mantendrán una comunicación estrecha para avanzar en los aspectos pendientes del entendimiento.

En ese sentido, el funcionario explicó que las dos partes trabajarán en la elaboración del acuerdo marco y en la definición de sus detalles operativos con el objetivo de impulsar su implementación “lo antes posible”.

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Por último, el anuncio representa un nuevo paso en las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos, en un contexto donde ambas potencias buscan encauzar el intercambio bilateral a través de mecanismos de cooperación y reducción de barreras arancelarias.

Con información de Xinhua

GZ/ff