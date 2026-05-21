Con la llegada del otoño y el descenso de la temperatura, aumentan las enfermedades respiratorias, en especial los cuadros virales que afectan a niños pequeños, adultos mayores y personas con factores de riesgo. En esta época del año conviven el resfrío común, los virus gripales y el Virus Sincitial Respiratorio, una combinación que suele generar confusión sobre la gravedad de los síntomas y el momento adecuado para consultar al médico.

El Virus Sincitial Respiratorio (VSR) comienza a circular con mayor intensidad a partir de mayo y es una de las principales causas de internación pediátrica durante los meses fríos. Aunque en sus primeras manifestaciones puede parecer un cuadro leve, su evolución puede ser más compleja, especialmente en menores de dos años y en adultos mayores, por lo que la detección temprana resulta clave.

El comportamiento estacional de estos virus se ve favorecido por las bajas temperaturas, la mayor permanencia en espacios cerrados y el contacto estrecho entre personas. Este escenario provoca un aumento sostenido de consultas por congestión, tos, fiebre y malestar general, síntomas que no siempre permiten distinguir de inmediato entre un resfrío común y una infección respiratoria que requiere seguimiento médico.

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En paralelo, el otoño también introduce cambios biológicos que impactan en el organismo. La reducción de las horas de luz natural puede generar cansancio, alteraciones del sueño y baja en la energía, factores que muchas veces se superponen con los síntomas de enfermedades respiratorias y dificultan la percepción temprana de un cuadro clínico que se está agravando.

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Cómo diferenciar un resfrío común del Virus Sincitial Respiratorio

El resfrío común suele presentarse con congestión nasal, estornudos, dolor de garganta y, en algunos casos, fiebre baja. En general, se trata de un cuadro autolimitado que mejora con el correr de los días y no compromete las vías respiratorias bajas. El Virus Sincitial Respiratorio, en cambio, puede comenzar de manera similar pero evolucionar hacia formas más severas.

El VSR es altamente contagioso y se transmite a través de secreciones respiratorias al toser o estornudar, así como por el contacto con superficies contaminadas. Una vez que ingresa al organismo, afecta principalmente las vías respiratorias bajas y puede provocar bronquiolitis o neumonía, especialmente en bebés y niños pequeños.

Uno de los principales desafíos es que, en las primeras etapas, los síntomas pueden ser indistinguibles de un resfrío. Sin embargo, la aparición de fiebre persistente, tos intensa, dificultad para respirar o decaimiento marcado debe encender una señal de alerta. En los pacientes más chicos, el deterioro puede ser rápido.

Los especialistas insisten en prestar atención a signos de alarma como respiración acelerada, silbidos en el pecho, hundimiento de las costillas al respirar o dificultad para alimentarse. Estos indicadores permiten actuar a tiempo y evitar complicaciones que deriven en internaciones prolongadas.

El otoño marca el inicio de la temporada de virus respiratorios y aumenta las consultas médicas.

En adultos mayores, el VSR también representa un riesgo significativo. La presencia de enfermedades crónicas previas puede agravar la evolución del cuadro y aumentar la necesidad de atención médica. Por eso, la recomendación es no minimizar los síntomas respiratorios durante el otoño.

La prevención sigue siendo un pilar central. El lavado frecuente de manos, la higiene de superficies de uso común, la ventilación de ambientes cerrados y evitar el contacto de bebés con personas con síntomas respiratorios son medidas básicas pero efectivas para reducir la transmisión.

También se aconseja evitar la automedicación, especialmente en niños. Ante la persistencia de síntomas o cualquier signo de dificultad respiratoria, la consulta médica temprana permite establecer un diagnóstico adecuado y definir el seguimiento más apropiado según cada caso.

Diagnóstico, seguimiento y el impacto del otoño en el organismo

Una vez establecida la sospecha clínica, el seguimiento del cuadro respiratorio es fundamental. Las imágenes diagnósticas, en particular la radiografía de tórax, cumplen un rol clave para evaluar el estado de los pulmones, detectar signos de inflamación o infección y monitorear la evolución del paciente a lo largo del tiempo.

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“La Radiografía de Tórax es una herramienta clave para dar continuidad al seguimiento médico, permitiendo evaluar la evolución de pacientes con Virus Sincitial y tomar decisiones terapéuticas a tiempo, especialmente en los más pequeños”, afirmó Miguel Rincón, especialista en rayos X, al referirse a la importancia de contar con diagnósticos precisos durante la temporada de mayor circulación viral.

Este abordaje cobra aún más relevancia en un contexto donde los cambios estacionales también impactan en el cuerpo. Con la llegada del otoño y la reducción de la luz solar, muchas personas comienzan a experimentar fatiga persistente, dificultades para concentrarse, irritabilidad y alteraciones en el sueño.

La explicación es biológica, ya que la menor exposición a la luz natural influye en la producción de serotonina, asociada al bienestar emocional, y de melatonina, hormona que regula el descanso. Además, se ve afectado el ritmo circadiano, el reloj interno que organiza múltiples funciones del organismo.

“El cuerpo humano está preparado para responder a la luz natural. Cuando las horas de sol disminuyen, pueden producirse cambios físicos y emocionales que muchas veces pasan desapercibidos o se naturalizan. Es habitual que las personas consulten recién cuando el cansancio o la apatía empiezan a interferir con su rutina”, explica la Lic. Liliana Acuña, psicóloga de Boreal Salud (MP 4379).

El control temprano de los síntomas es clave para evitar complicaciones respiratorias.

En algunos casos, estos síntomas se intensifican y pueden derivar en el Trastorno Afectivo Estacional, una condición reconocida por los organismos de salud mental que aparece principalmente durante los meses con menos horas de luz solar. Este cuadro puede coexistir con enfermedades respiratorias, potenciando el malestar general.

Además del impacto emocional, los cambios estacionales influyen sobre hábitos cotidianos como la alimentación, la actividad física y el descanso. Menor movimiento, menos tiempo al aire libre y rutinas más sedentarias pueden agravar la sensación de agotamiento y afectar la respuesta del organismo frente a infecciones.

“Muchas veces los síntomas se minimizan porque se consideran normales de esta época del año, pero cuando persisten o afectan la calidad de vida es importante consultar con profesionales. Existen herramientas y tratamientos eficaces para atravesar este período de manera saludable”, agrega Acuña.

Entre las recomendaciones más habituales se destacan mantener horarios de sueño regulares, aprovechar al máximo la luz natural, realizar actividad física y sostener vínculos sociales. En situaciones más severas, los profesionales pueden indicar psicoterapia, acompañamiento médico o tratamientos específicos como la fototerapia.

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