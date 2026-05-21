La llegada de aire de origen polar desde el sector sur transformará por completo el escenario meteorológico en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Los abrigos pesados resultarán indispensables para salir a la calle debido a una marcada baja de la temperatura que se consolidará con el correr de las horas, acompañada por ráfagas moderadas y un ambiente netamente invernal.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 21 de mayo

El termómetro se posicionará en cifras acordes a la mitad del otoño, con una temperatura mínima que tocará los 6°C durante las primeras horas y una máxima que apenas escalará hasta los 12°C por la tarde. El cielo lucirá una nubosidad variable, alternando nubes y claros a lo largo de toda la jornada, mientras que la humedad promedio se ubicará en torno al 70%, un factor que incrementará la sensación de frío.

Clima jueves 21 de mayo

Los vientos soplarán de manera constante desde el sector sur y sureste con una velocidad media de entre 10 y 21 kilómetros por hora. Esta circulación de origen patagónico provocará una sensación térmica aún más baja en el Conurbano bonaerense, donde las marcas reales descenderán hasta los 4°C en las zonas suburbanas más despejadas, exigiendo máxima precaución para evitar enfriamientos.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El mapa nacional registrará condiciones de inestabilidad y contrastes extremos por la influencia de diferentes sistemas de presión. La provincia de Salta concentrará la atención del Servicio Meteorológico Nacional mediante el Sistema de Alerta Temprana, que activará un alerta amarilla debido a la probabilidad de vientos intensos en la zona cordillerana y de la Puna, con ráfagas que superarán marcas habituales.

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En paralelo, una masa de aire frío de gran magnitud avanzará sobre la región central y patagónica, extendiendo condiciones invernales rigurosas hacia las provincias de La Pampa, Río Negro y Chubut. El territorio bonaerense sentirá el impacto de este mismo sistema, el cual empujará el termómetro hacia marcas cercanas a las heladas en localidades del sudoeste provincial.

Pronóstico extendido

Las perspectivas para el cierre de la semana laboral y el comienzo del fin de semana confirmarán la consolidación de este patrón invernal. El día viernes mantendrá registros térmicos idénticos, con una mínima de 6°C y una máxima de 12°C bajo un cielo parcialmente nublado, confirmando que el aire polar se asentará de forma definitiva en toda la región.

Hacia el sábado y el domingo, el viento rotará levemente hacia el sector este, aportando una masa de aire con un contenido de humedad superior. Esta rotación suavizará de manera muy sutil las temperaturas mínimas, que se ubicarán entre los 9°C y 10°C, mientras que las máximas mostrarán un leve incremento hasta alcanzar los 15°C, en un marco de nubosidad en paulatino aumento.