Estados Unidos le sacó la visa a un exfuncionario de Milei que relacionaron con la pesca ilegal china en Argentina

El Gobierno de Estados Unidos informó este miércoles que decidió revocarle la visa a Pablo Ferrara Raisberg, excoordinador general en la Cancillería de Javier Milei y familiar lejano de Diana Mondino, la exministra de Relaciones Exteriores, tras haber sido relacionado con la pesca ilegal china en Argentina.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, brindó los detalles a través de un posteo que compartió en su cuenta oficial de X. El extenso texto comienza remarcando que “proteger la abundancia de los océanos del mundo de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es una prioridad global de EE.UU. bajo la presidencia de Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio”.

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"Hoy, el Departamento de Estado utilizó una nueva política para restringir la emisión de visas a 24 individuos y revocó las visas del exfuncionario argentino Pablo Ferrara y del mexicano José Ali Amado por enriquecerse a través de tales actividades. Aquellos que ilegalmente agotan los recursos pesqueros disponibles para EE.UU. y el mundo no son bienvenidos en nuestro país”, denunció el funcionario de Donald Trump.

Raisberg fue desplazado en marzo de 2024 junto con Julián Suárez, director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, tras ser acusados de, supuestamente, presionar desde Cancillería para favorecer a una empresa china en la pesca ilegal de merluza negra frente a las costas de Tierra del Fuego.

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