Crisis en la pesca costera: combustible, plazos de pago y barcos parados golpean al sector

La pesca costera atraviesa uno de sus momentos más complejos. Según explicó Enrique Mauricio Di Costanzo, el reciente aumento del 5% en el combustible y la reducción de los plazos de pago agravaron una estructura financiera que ya estaba al límite. “Estamos con el capital de trabajo totalmente arruinado. No hay manera de poder sostener esto”, sostuvo.

El dirigente explicó que el combustible representa actualmente cerca del 50% del costo de una marea, porcentaje que puede superar el 60% cuando los viajes se extienden por cuestiones climáticas o de captura. A esto se suma que los pagos del combustible deben realizarse a 15 días, mientras que el pescado se cobra mucho más tarde.

“El que tiene el dinero saca al barco para el combustible y el que no espera cobrar para poder salir a pescar”, remarcó Di Costanzo, reflejando la fragilidad financiera de gran parte de los armadores.

Combustible, temporal y pérdidas operativas

El gerente de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera describió además el impacto del temporal que obligó a varios barcos a regresar con media carga tras pasar hasta siete días en el mar. “El pescado que traen no llega a solventar ni siquiera el gasto del combustible”, afirmó.

La problemática, aclaró, no afecta solamente a la flota costera. También alcanza a los buques merluceros y otras embarcaciones dedicadas a especies como el calamar. “Son precios a la baja y la merluza no tiene buen precio”, explicó.

En ese contexto, las empresas del sector intentan sostener la actividad mientras reclaman medidas urgentes al Gobierno nacional. Di Costanzo señaló que mantienen diálogo con el subsecretario de Pesca, aunque reconoció que no logran acceder a instancias superiores de decisión.

“No estamos pudiendo llegar más arriba en el Gobierno para pedir exenciones impositivas y baja de impuestos”, indicó. Incluso reveló que Sebastián Aguiliano, presidente de la cámara empresaria, le envió una carta abierta al presidente Javier Milei solicitando una audiencia.

Reclamos al Gobierno y caída del mercado interno

Entre los principales pedidos del sector aparecen la reducción de la presión impositiva y medidas que permitan aliviar los costos operativos. “Lo que hacemos es trabajar, dar empleo y seguir la rueda. Pero hoy, sinceramente, es imposible como estamos”, expresó.

La crisis también se profundiza por la caída del consumo interno. Dicostanzo explicó que especies como la pescadilla o el variado costero perdieron rentabilidad debido al desplome de las ventas. Por ese motivo, gran parte de la flota se concentra actualmente en la pesca de corvina, destinada casi en su totalidad a exportación.

“Está tan deprimido el mercado interno que realmente no conviene ni pescar algunas especies”, concluyó el dirigente, al describir el deterioro que atraviesa toda la cadena pesquera.