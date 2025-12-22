Domingo Contessi sobre la pesca: “El escenario en el corto y mediano plazo es muy grave”

En diálogo con Canal E, Domingo Contessi, especialista en astillería y pesca, realizó un balance del año para el sector pesquero argentino y advirtió sobre una crisis profunda en los barcos fresqueros y la industria naval.

El año comenzó con fuertes dudas para la pesca argentina y, según Contessi, el balance confirma un escenario heterogéneo. “La pesca es muy heterogénea y dentro de esa diversidad hubo sectores que tuvieron un buen año y otros que tuvieron un año muy complicado”, explicó.

Entre los sectores favorecidos, destacó la actividad del calamar. “Todo lo que es la actividad de los barcos poteros anduvo muy bien, con una temporada buena de capturas y precios internacionales obtenidos”, señaló. En el caso del langostino congelado a bordo, el panorama fue más complejo: “Tuvimos ese paro muy duro que nos quitó casi más de la mitad de la temporada”, aunque la menor oferta permitió una mejora de precios.

Aun así, Contessi remarcó el aprendizaje que dejó el conflicto gremial. “Nos dejó enseñanza de no haber podido acordar con los sindicatos antes, lo cual hubiera sido mucho menos traumático”, afirmó.

Fresqueros en crisis y números que no cierran

El sector más afectado fue el de los barcos fresqueros y las plantas en tierra, especialmente en Mar del Plata. “Han tenido otro año durísimo, con números que no cierran y una actividad que está realmente en una encrucijada a largo plazo muy compleja”, alertó.

Uno de los problemas centrales es el atraso de precios frente al aumento de costos. “Un barco fresquero vende hoy su captura al mismo precio en pesos que en diciembre de 2023”, explicó, mientras que combustible, insumos y costos fijos subieron de forma sostenida. “Te das cuenta rápidamente que la actividad es inviable”, sentenció.

A esto se suma la pérdida de mercados externos. “Cada vez se exportan menos filetes de merluza a Brasil, que era un sector tradicional”, indicó, junto con el cierre de plantas procesadoras y convenios colectivos que ya no se adaptan a la realidad del mercado.

Sindicatos, reformas y un futuro muy incierto

Contessi fue crítico del rol sindical durante los conflictos recientes. “Cuando el sindicato adopta una posición dogmática, muchas veces termina perjudicando aún más al trabajador”, sostuvo, al recordar que miles de empleados dejaron de percibir salarios elevados por sostener convenios inviables.

Respecto a las reformas laboral y tributaria que impulsa el Gobierno, se mostró expectante. “Sin lugar a dudas va a favorecer, si son buenas reformas, a toda la economía y también a la clase trabajadora”, afirmó.

Sin embargo, el panorama para la construcción naval es alarmante. “Hoy tenemos una ociosidad de casi el 60%”, reveló, y concluyó con una advertencia contundente: “El escenario en el corto y mediano plazo es muy, muy grave”.

