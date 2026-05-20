El brote de hantavirus encendió las máximas alarmas sanitarias tras alcanzar los 105 casos confirmados en la temporada, sumando tres nuevos contagios recientes en Río Negro, Jujuy y Chubut. Sin embargo, el foco que desvela a los epidemiólogos es un contagio masivo originado a bordo del crucero turístico MV Hondius: el evento ya registra 11 afectados por la letal cepa Andes e incluso cruzó las fronteras tras confirmarse pacientes internados en Francia y España. Ante la gravedad del cuadro, el Gobierno envió una comitiva de urgencia del Instituto Malbrán hacia Tierra del Fuego para rastrear el origen exacto de la infección.

A su vez, el Ministerio de Salud precisó que, de los 11 casos vinculados al buque, ocho son positivos confirmados, dos figuran como probables y uno permanece "inconcluso" en Estados Unidos. El análisis genético preliminar arrojó secuencias idénticas entre los afectados, lo que ratificó la vía de contagio directo entre los pasajeros. Ante la complejidad del escenario, el Boletín Oficial advirtió que los datos seguirán bajo revisión constante y exigió a las provincias fortalecer la vigilancia rápida para evitar nuevos focos.

Por la gravedad de la situación, hay pacientes internados en España

Más allá de la urgencia marítima, la situación en territorio continental no da respiro. El último informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) detalló que la región Centro concentra más de la mitad de los diagnósticos absolutos a nivel nacional. No obstante, la tasa de incidencia más preocupante castiga de lleno al Noroeste Argentino (NOA), con una proporción de 0,60 casos por cada 100.000 habitantes. La detección de los últimos pacientes en la Patagonia y en el extremo norte confirma que la circulación del virus mantiene una amplia cobertura geográfica que no distingue fronteras provinciales.

Con los recursos ministeriales enfocados en contener el hantavirus, la llegada de los primeros fríos tensó aún más la atención primaria con una explosión de gripe A(H3N2). El sistema de vigilancia genómica detectó que el subclado J.2.4.1 (K) "monopolizó" las estadísticas de la temporada y ya representa el 91% de las infecciones respiratorias en lo que va del año, desplazando casi por completo a las demás variantes virales.

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De los 11 casos vinculados al buque, ocho son positivos confirmados

Los especialistas remarcaron que esta agresiva cepa de influenza golpea con fiebre muy alta, tos persistente, molestias pulmonares y un nivel de agotamiento extremo que continúa incluso semanas después de superar el cuadro agudo. Hasta el momento, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Salta y la provincia de Buenos Aires lideran el listado de distritos con mayor cantidad de diagnósticos positivos, concentrando la máxima presión sobre las guardias de los grandes centros urbanos.

Este complejo frente invernal coexiste de manera inusual con patologías tropicales y brotes infecciosos que se niegan a ceder. Mientras los médicos batallan en el sur contra la letalidad de la cepa Andes, el avance territorial de los mosquitos en el norte y la caída en la cobertura de vacunas obligatorias sumaron una nueva capa de estrés a un mapa epidemiológico nacional que opera al límite de su capacidad.

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El avance del mosquito: chikungunya y dengue

Lejos de frenar su marcha por la baja de las temperaturas, la fiebre chikungunya experimentó un salto brutal de 322 nuevos positivos en apenas una semana, empujando el total acumulado de la temporada a 2.129 infectados. El dato más alarmante del informe oficial es que casi la totalidad de estos cuadros (1.981) son autóctonos, confirmando que los pacientes contrajeron la enfermedad de manera comunitaria en sus propios barrios, sin registrar ningún antecedente de viaje a países limítrofes.

El epicentro absoluto de esta crisis transmitida por mosquitos está radicado en el NOA, región que agrupa el 95% de los enfermos a nivel nacional. Salta se transformó en la zona más crítica al superar la barrera de los 1.071 casos confirmados y probables, obligando a reestructurar el sistema de salud provincial para atender la demanda. La siguen de cerca Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy, que también reportan una circulación intensa e ininterrumpida.

Por el momento, los casos de dengue se mantienen controlados

Como contracara de ese brote, el dengue muestra por ahora un comportamiento mucho más controlado, manteniéndose en un escenario de bajo riesgo con apenas 65 casos notificados desde el inicio de la temporada. No obstante, la confirmación de siete nuevos infectados en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires evidenció un patrón de transmisión mixta: el 59% se contagió de forma local, mientras que el resto "importó" el virus tras viajar a destinos internacionales.

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Hepatitis A, el otro frente

Con 34 contagios confirmados hasta la fecha, el país superó los promedios de los últimos cinco años e ingresó formalmente en una zona de alerta. Esta inflamación hepática, vinculada a condiciones de higiene deficientes o contacto estrecho, golpeó con fuerza en el AMBA y evidenció un cambio rotundo de patrón: el 75% de los enfermos son ahora adultos jóvenes de entre 20 y 39 años.

Esta nueva dinámica de transmisión dejó al descubierto los focos concentrados en la población adulta, mientras que la incidencia en menores de 20 años se desplomó casi por completo, con solo tres casos anuales. Este éxito estadístico en la franja infantil es una consecuencia directa de la incorporación de la vacuna de dosis única al calendario nacional en 2005, una medida sanitaria que logró erradicar la insuficiencia hepática fulminante como la principal amenaza letal para los niños argentinos.

Hasta fines de abril, la cobertura nacional de vacunación alcanzó el 20,8%, marcando una fuerte desaceleración y una preocupante desigualdad entre las distintas provincias. Frente a esta brecha que facilita la circulación del virus, la cartera de salud despachó de urgencia 2.200 dosis exclusivas para controlar un foco crítico en la localidad salteña de Embarcación, e instó a todas las jurisdicciones a recuperar los esquemas atrasados para frenar los contagios a tiempo.

TC