Entre gritos, patadas y empujones, clausuraron la clínica de González Catán acusada de ejercicio ilegal de la medicina

La Justicia ordenó clausurar la clínica Argentina Salud, en la localidad bonaerense de González Catán, La Matanza, allanada por presunto ejercicio ilegal de la medicina. Este miércoles se registraron allí graves incidentes en la puerta del lugar entre familiares de supuestas víctimas y empleados del lugar que incluyeron puñetazos, patadas, gritos y empujones.

En plena transmisión del canal TN se desató este conflicto entre los seres queridos de los presuntos damnificados y los trabajadores de la clínica. La madre de un joven presente en el lugar terminó desmayada.

Según la agencia Noticias Argentinas (NA), Damián, hijo de Luis, un hombre que presuntamente falleció tras asistir a este centro asistencial, definió como una “vergüenza” lo ocurrido y agregó que “es una falta de respeto para mi viejo”: “Te dicen que ahora sí son médicos, pero los de antes no. ¿Cómo puede ser que ayer lo allanen y hoy esté abierto? ¿Qué salgas a reclamar y te ataquen entre cinco? ¡No puede ser así!”.

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Por su parte, fuentes oficiales informaron a NA que Rubén Ochipinti, juez de Garantías del Departamento Judicial de La Matanza, solicitó el cierre definitivo de la clínica que se encuentra denunciada por venta ilegal de medicamentos, usurpación de títulos y asociación ilícita en un caso que ya tiene seis personas detenidas.

Cómo es la causa contra la clínica “Argentina Salud”

Todo comenzó cuando una médica denunció que la clínica “Argentina Salud” usaba sus datos profesionales sin su autorización. Siguiendo ese dato, los investigadores descubrieron que más de 50 doctores habían sido víctimas de una operación similar.

Según la agencia Noticias Argentinas (NA), varias personas fueron detenidas cuando se realizó el allanamiento en esta clínica que se encuentra en la localidad bonaerense de González Catán. El operativo además estableció que allí se habría montado una estructura que usaba, sin autorización, sellos y matriculas de profesionales de la salud para armar certificados médicos y documentos relacionados a diferentes prestaciones sanitarias.

Entre los detenidos se encuentran personas con antecedentes penales considerados graves, entre ellos homicidio y robos cometidos en rutas.

HM