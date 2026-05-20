Jorge Macri anunció que la Ciudad financiará la atención de los porteños en el Hospital de Clínicas

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció de manera oficial que financiará la atención médica de los vecinos porteños que se atiendan en el Hospital de Clínicas José de San Martín. La medida se implementará a través de un convenio firmado con la Universidad de Buenos Aires (UBA), institución de la cual depende el histórico nosocomio.

El anuncio sigue la línea que el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, planteó como estrategia para fijar una "prioridad porteña" en los servicios públicos de salud y darles preponderancia a la atención de los residentes de la ciudad por sobre los del conurbano y extranjeros.

En esa línea, y según el comunicado oficial difundido en redes sociales, el acuerdo está destinado exclusivamente a personas con domicilio en el distrito que no cuenten con cobertura médica privada (obra social ni prepaga). Remarcó que "la medida se enmarca en la decisión de fortalecer el sistema de salud de la Ciudad, con prioridad para los porteños y una inversión histórica en obras".

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Jorge Macri reafirma la "prioridad porteña"

En abril, Macri firmó el decreto N° 142-26 que habilita a que todos los residentes de la Ciudad de Buenos Aires tengan prioridad ante los bonaerenses y extranjeros, para la atención en hospitales públicos porteños. Esto incluye, solicitud de turnos, vacantes, cupos u otros servicios que dependan del Gobierno de la Ciudad.

La medida sobre la prioridad total en servicios estatales también se extiende para educación, trámites administrativos y atención en dependencias estatales.

Cabe mencionar que en marzo, durante la inauguración del Centro de Diagnóstico Porteño, en Villa Urquiza, creado para "resolver la demanda de salud pública de la clase media que es muy exigente", Macri había afirmado que "la Ciudad no va a ser la prepaga gratuita de ningún extranjero".

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La cobertura financiada por la administración porteña incluirá servicios clave de alta demanda:

Guardia general

Diagnóstico por imágenes

Hemoterapia

Internaciones no programadas

Clínica médica

Terapia intensiva

Unidad coronaria

El Clínicas y una crisis financiera al límite

Este convenio se produce en medio de un fuerte reclamo de las autoridades universitarias por la falta de financiamiento por parte del Gobierno nacional.

A comienzos de mayo, el director general del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo, alertó en una entrevista con Infobae a las Nueve sobre la crítica situación financiera que atraviesan los hospitales dependientes de la UBA debido a la falta de ejecución de los fondos aprobados por ley.

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Melo advirtió en ese momento que, de no transferirse el presupuesto previsto, los centros de salud podrían dejar de operar en el corto plazo. "En estos meses fuimos achicando el funcionamiento, pero ya estamos en un extremo donde no podemos achicar más", afirmó.

Actualmente, el Hospital de Clínicas, ubicado sobre la avenida Córdoba al 2.300 en el barrio de Recoleta —inaugurado a fines del siglo XIX y reformado en la década de 1960—, ha tenido que reducir su actividad asistencial al 45%. Esto ha generado que los pacientes sufran esperas indefinidas para estudios, internaciones o cirugías, enfrentando la incertidumbre de recibir un diagnóstico pero no poder iniciar sus tratamientos en el lugar.

Impacto en la docencia, deudas y otros hospitales afectados

La falta de presupuesto no solo afecta la atención directa, sino también el mantenimiento de infraestructura crítica. El director citó como ejemplo el resonador magnético, una herramienta clave para la atención y la docencia, cuyo mantenimiento cuesta 150 millones de pesos y no ha podido ser abonado. Asimismo, el hospital comenzó a registrar deudas con proveedores, quienes evalúan aplicar recargos financieros o no participar en futuras licitaciones.

Al tratarse de un hospital escuela donde se forman residentes, especialistas y estudiantes, la caída de la actividad compromete seriamente la calidad académica por la falta de insumos y la reducción de prácticas.

Del mismo modo, la investigación científica se encuentra prácticamente paralizada. "Un hospital que no investiga es un hospital que se desactualiza. Nosotros no estamos generando conocimientos", lamentó Melo, quien además remarcó que no existe diálogo ni respuestas por parte del Gobierno Nacional ante las propuestas enviadas por el rectorado de la UBA.

Cabe destacar que la emergencia presupuestaria denunciada por la UBA no es exclusiva del Clínicas. El reclamo abarca a otros cinco hospitales universitarios que cumplen funciones esenciales en la atención pública, la formación y la ciencia en Argentina:

Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”

Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”

Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”

Hospital Odontológico Universitario

Hospital Escuela de Veterinaria

MEG/LT