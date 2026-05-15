La causa que investiga a la residente de anestesiología Delfina "Fini" Lanusse (29) y a su jefe en el Hospital Italiano, Hernán Boveri (45), por presunto robo de insumos y drogas anestésicas, como propofol, sumó una serie de declaraciones que exponen un complejo escenario. Uno de los testimonios es el de Chantal "Tati" Leclercq (29), amiga de la joven, quien aseguró haberla encontrado "semiconsciente" en su casa, en al menos una oportunidad.

Leclercq, que también es residente, está imputada por "administración fraudulenta" por el robo de sustancias en el Hospital Rivadavia, su lugar de trabajo, en un caso que se tramita en otro juzgado. Además, la profesional es considerada el nexo que une estas investigaciones con la del fallecimiento de Alejandro Zalazar (31), el anestesista hallado sin vida en su departamento de Palermo con una vía conectada en un pie.

Propofol para "tener sexo": acusan a los médicos investigados de usar las drogas con fines eróticos

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Según figura en el expediente, la amiga de Lanusse afirmó que en septiembre de 2025 los acusados habían mantenido encuentros en el domicilio de la joven, "con consumo de propofol incluido”. En este punto, relató un episodio que la preocupó: en ese mismo mes, como se había olvidado un bolso en la casa de "Fini", se dirigió a buscarlo por su cuenta porque contaba con un juego de llaves.

Al ingresar, la encontró “tirada en el piso, semiconsciente” y allí su excompañera en la Universidad Austral le contó que "se había drogado” y que Boveri había estado ahí unos momentos antes, pero se había ido porque tenía que hacer un viaje por "motivos laborales". Sin embargo, este no fue el único pasaje que llamó la atención.

Delfina "Fini" Lanusse.

Otro día, Lanusse le había comentado que estaba enferma, por lo que Leclercq se comunicó con Zalazar, a quien conocía por haber compartido la residencia en el Rivadavia, para que le hiciera llegar un antibiótico. Después, "Tati" se lo llevó a su amiga y al llegar a su departamento “observó jeringas y una ampolla de propofol en el piso”.

La investigación que lleva adelante el fiscal Lucio Herrera, y que se desarrolla en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 48, a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento, no solo apunta a saber si existió o no una posible sustracción de medicamentos e insumos del centro de salud ubicado en el barrio de Almagro, sino también reconstruir un presunto contexto de consumo problemático por parte de los médicos imputados.

Otro testimonio en la causa "Propofest"

Otra anestesióloga que declaró en el expediente, identificada como S., describió “progresivo desmejoramiento” físico y emocional de Delfina. Según el escrito en el que el magistrado resolvió el procesamiento de Lanusse y Boveri, se observa que dijo haber hallado a la residente de 29 años “totalmente drogada” y con un golpe en la frente. Una foto de esa lesión fue incorporada al expediente.

Supuestamente su compañera manifestó que la joven le pidió ayuda y le dijo que "Hernán estaba loco". También, que el médico había ido a su vivienda, donde se "habrían administrado propofol y otras sustancias, entre ellas ketamina", por lo que S. tomó la decisión de dar aviso a las autoridades del hospital.

Hernán Boveri, Delfina Lanusse y Chantal Leclercq.

De su testimonio también se desprende la hipótesis de que la sustracción de los anestésicos habría tenido fines eróticos para Lanusse y Boveri, quienes eran amantes. “Me dijo que Delfina hace 3 años se está cog...do a Hernán, él va a la casa, le pone un BIS, le inyecta propofol y se la co..”, dice un fragmento difundido por Infobae. El BIS se refiere a una vincha o diadema que se conecta a un equipo para monitorear la actividad cerebral.

La defensa de ambos negó esta versión al apelar al procesamiento que resolvió el juez Sánchez Sarmiento en su contra. Lanusse sostuvo que S. tiene "supuestos problemas psiquiátricos familiares" y que eso sería "factor explicativo de su relato, que podrían tener ciertas semejanzas con su caso”.

Desde el lado de Boveri indicaron que la relación con su subordinada siempre fue "consensuada" y cuestionaron duramente los dichos de S., indicando que por ese testimonio "la versión se expandió" y los testigos habrían recibido esa información directa o indirectamente (configurando un "vicio insanable" para la causa).

Modalidades para el presunto robo de propofol

A principios de abril pasado, el magistrado dictó el procesamiento por "administración fraudulenta" contra el anestesista y la médica residente. A él le atribuyó un "rol protagónico" por su posición dentro de la institución sanitaria y lo embargó por 70.000.000 de pesos, mientras que consideró que la joven tuvo una participación "secundaria", y confiscó sus bienes por 30.000.000 de pesos.

Desde el Hospital Italiano señalaron que "no se hallaron irregularidades en los procedimientos de descarte de medicamentos o diferencias de stock”, pero el juez relativizó esta información al considerar que existen otras modalidades para el hurto de estas sustancias. "Falseando la hoja de anestesia del paciente al consignar un uso mayor del propofol que el suministrado al paciente en la realidad”, fue uno de los ejemplos que dio.

Por otro lado, habló acerca de que al parecer no habia controles sobre las pertenencias del personal al ingreso o egreso del edificio y comentó que el prestigio de Boveri en la especialidad causaba una "posición de confianza" en sus pares y colegas, y sobre todo en sus dependientes.

FP/fl