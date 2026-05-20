La Fundación Fernández celebró sus 30 años con una gala solidaria y obras millonarias para el Hospital Fernández

La Fundación Fernández celebró este martes sus 30 años de trabajo solidario con una gala en el Palacio Libertad que reunió a empresarios, funcionarios, figuras de la cultura y referentes del espectáculo para recaudar fondos destinados al Hospital Fernández. La noche tuvo como figura central a Mirtha Legrand, presidenta honoraria de la entidad, quien recibió una distinción especial por su compromiso con la institución.

La tradicional Comida Anual Solidaria estuvo encabezada por la presidenta de la Fundación, Mariana Apella de Bagó, y contó con la presencia del ministro de Salud porteño, Fernán Quirós. Durante la noche se repasaron las principales obras y transformaciones impulsadas dentro del Hospital Dr. Juan A. Fernández, desde la renovación integral de quirófanos y salas de diálisis hasta la incorporación de tecnología médica de alta complejidad para áreas críticas.

La vicepresidenta de la Fundación Fernández, Miriam Bagó y la presidenta, Mariana Bagó

En imágenes: así fue la Cena Anual Solidaria de la Fundación Fernández

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En un clima de profunda emoción y compromiso, se destacó que la gestión de la entidad ha permitido asistir a más de 24 millones de personas a lo largo de su historia, reafirmando el valor de la transparencia y la cooperación público-privada para sostener la alta complejidad médica en la Ciudad.

Durante la velada, conducida por Mario Massaccesi, se proyectó un video institucional que repasó las principales transformaciones edilicias y tecnológicas impulsadas por la Fundación Fernández a lo largo de estas tres décadas.

Miriam Bagó, Bibiana Amor Curti, Carlos Damin, Juan Carlos Bagó, Fernán Quirós, Silvana Figar, Mariana Bagó

Entre las obras más importantes destacaron la renovación integral de diez quirófanos de última generación, la creación de un shock room para emergencias críticas (que tuvo un rol clave durante la pandemia de Covid-19) y la modernización completa de la sala de diálisis para pacientes de larga estancia.

También se exhibieron avances en aparatología médica, como la incorporación de tomógrafos, mamógrafos, ecógrafos y un arco en C para traumatología, además de la instalación de tubos neumáticos destinados a agilizar resultados de laboratorio y optimizar tiempos de atención.

Mariana Bagó

La presidenta de la Fundación, Mariana Bagó, agradeció a los donantes y patrocinadores que acompañan el proyecto desde hace años y destacó el rol de la entidad como puente entre el sector privado y el sistema público de salud.

“Trabajamos todos los días para darle herramientas a los profesionales del Hospital Fernández para lo más importante de todo: salvar y cuidar vidas”, sostuvo durante su discurso.

Bagó también ejemplificó el impacto concreto de las donaciones con el caso de una paciente atendida recientemente en la guardia. “Hace una semana llegó Marta al hospital con una hemorragia digestiva. Gracias a equipamiento donado por la fundación lograron cicatrizar las heridas que tenía. Ahora multipliquen a Marta por las más de 2200 personas que se atienden cada día en el Hospital Fernández y luego por 30 años”, celebró.

Juliana Awada, Mariana Bagó y Nathalie Sielecki

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La llegada de la gran diva de la televisión, acompañada por Horacio Piuma, fue otro gran momento de la noche. Mirtha Legrand recibió una distinción de honor de manos de Mariana y Miriam de Bagó. Al tomar la palabra, la "Chiqui" recordó sus inicios con humor y picardía: "Hace 30 años era más joven", bromeó, para luego relatar cómo utilizaba su influencia mediática para conseguir fondos: "Llamaba a los productores y les decía: 'Vas a vender más si me ofrecés una buena remuneración para el hospital, te vamos a hacer propaganda en televisión' y así conseguíamos el dinero que necesitábamos".

Legrand también destacó la calidad profesional del hospital y recordó el vínculo que mantiene desde hace décadas con la institución. “Nunca tuve una queja, doctor”, dijo al dirigirse al director del Hospital Fernández, Carlos Damin. “Todos fueron elogios. El hospital funciona”, remarcó ante el aplauso cerrado del auditorio.

El futuro: Neonatología

En diálogo con PERFIL, Mariana Bagó subrayó que la clave de la permanencia es la transparencia: "Nuestros balances son impecables y eso es lo que el donante valora". Asimismo, adelantó que el próximo gran desafío es la renovación de la sala de Neonatología, un proyecto ambicioso que trabajarán en conjunto con el Ministerio de Salud.

“Cuando muchas personas deciden comprometerse con el otro, la esperanza deja de ser una idea y se convierte en realidad”, resumió.

(De pie) Fernán Quirós, Silvana Figar, Carlos Damin, Mariana Bagó, Bibiana Amor, (Sentadas) Mirtha Legrand y Valeria Ambrosio

Por su parte, el ministro Fernán Quirós destacó que el Fernández es uno de los pilares de la red de alta complejidad de la Ciudad: "Nos sentimos apoyados en la mejoría del hospital público. El acompañamiento de la Fundación durante estos 30 años fue fundamental. Estamos construyendo un centro de diagnóstico ambulatorio enfrente del hospital para ampliar la capacidad de atención", anunció.

Quirós adelantó además que actualmente avanzan obras de ampliación de la guardia central del hospital y ratificó que el próximo gran objetivo conjunto será renovar la sala de Neonatología. “Estamos juntando fondos para actualizar completamente esa área”, señaló.

El regreso de Juliana Awada

La presencia de la exprimera dama, Juliana Awada, fue uno de los focos de atención de la noche. En su primera aparición pública tras su separación de Mauricio Macri, Awada asistió acompañada por su madre, Pomi Baker, y se mostró muy cercana a la comisión directiva. A pesar de que el expresidente figuraba en la lista de invitados, no asistió al evento, dejando el protagonismo social de la familia exclusivamente en manos de Awada, quien mantiene un histórico vínculo de apoyo con la Fundación.

También estuvieron presentes integrantes de la comisión directiva y figuras del ámbito empresarial: Juan Carlos Bagó, Connie Vallarino de Piuma, Dora Sánchez, el director del hospital, el Dr. Carlos Damin; Martín Cabrales, Nathalie Sielecki, Valeria Ambrosio, Susana Yahia, Jorge Brito y Gabriela Vaca Guzmán, José Urtubey, y Soledad Bonzi de Urtubey, la senadora nacional Flavia Royón, Facundo Prado, Fabián Perechodnik, Karin y Miguel Sulichín, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss; Cristiano Rattazzi, Claudia Stad, Sebastián y Pablo Gutiérrez del Grupo Financiero Galicia; Martin y Michelle Kweller, Gabriel Rolón y Martin Boschet, entre otros.

ML