Charles Spencer se casó en secreto: quién es la arqueóloga que conquistó al hermano de Lady Di

Charles Spencer, hermano menor de la princesa Diana de Gales, volvió a dar un paso decisivo en su vida personal. El aristócrata británico contrajo matrimonio con la arqueóloga y académica noruega Cat Jarman en una ceremonia reservada realizada en Arizona, Estados Unidos, lejos del protocolo, la alta sociedad londinense y los tradicionales enlaces aristocráticos británicos.

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La boda, celebrada el viernes y revelada por medios británicos, marca el cuarto matrimonio del conde Spencer y llega apenas meses después de la finalización de su divorcio con su tercera esposa, Karen Spencer, formalizado en febrero.

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Boda secreta en Arizona: cómo fue el inesperado casamiento de Charles Spencer

Lejos de los grandes salones ingleses, listas de invitados ilustres y estrictas reglas de etiqueta, el enlace tuvo lugar en un paisaje dominado por desiertos, cañones y formaciones rocosas rojizas de Arizona. Según trascendió, la pareja eligió un formato íntimo y casi cinematográfico, del que aún se conocen pocos detalles.

Las imágenes difundidas muestran a los novios en un entorno natural imponente, muy distinto al universo asociado históricamente a la familia Spencer. Incluso una de las fotografías compartidas habría sido tomada por la propia novia en formato selfie, reforzando el tono informal y personal de la celebración.

El casamiento también llamó la atención por el hermetismo que lo rodeó. No hubo anuncios previos ni despliegue mediático tradicional. Tampoco trascendió oficialmente si familiares o invitados cercanos viajaron hasta Estados Unidos para acompañar a la pareja. En un comunicado conjunto, ambos expresaron su felicidad por el nuevo capítulo de su relación.

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“Nos sentimos increíblemente afortunados de haber pasado de colegas, a amistad, a un amor profundo y una conexión genuina”, señalaron. También destacaron que cada etapa del vínculo estuvo sostenida por “la risa y una pasión compartida por la vida”.

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La historia entre Charles Spencer y Cat Jarman comenzó en 2021, cuando la arqueóloga llegó a Althorp House, la histórica residencia familiar de los Spencer —y lugar donde descansa la princesa Diana—, para participar en una excavación arqueológica.

Especialista reconocida internacionalmente en la Era Vikinga, Jarman arribó al predio para investigar la posible existencia de un antiguo asentamiento romano. Sin embargo, aquel proyecto profesional terminaría convirtiéndose en el inicio de una relación sentimental inesperada.

Durante mucho tiempo, ambos describieron su conexión como una amistad basada en intereses intelectuales comunes. Los unía una marcada fascinación por la historia, la investigación y la divulgación cultural.

Charles Spencer, además de aristócrata, es también historiador y autor de varios libros, por lo que las afinidades académicas ocuparon un lugar central en la relación. Incluso colaboraron juntos en un podcast dedicado a temas históricos.

La relación se hizo pública en 2024 y rápidamente quedó bajo la lupa mediática, tanto por la diferencia de edad —ella tiene 44 años y es 18 años menor que Spencer— como por el contexto en el que comenzó el romance.

En entrevistas anteriores, el conde había admitido que Cat representaba algo completamente distinto a sus relaciones anteriores. “Con ella no pretendo ser algo que no soy. Ella sabe exactamente quién soy y quién no soy”, había expresado.

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Por su parte, Jarman sostuvo que las conversaciones sobre el pasado y la infancia del aristócrata le permitieron comprender profundamente su personalidad y sus conflictos emocionales.

La académica noruega, que proviene de un entorno cultural muy diferente al británico, había confesado previamente sentirse sorprendida por el universo aristocrático en el que terminó inmersa. “Soy una persona normal colocada en un mundo anormal”, señaló en una entrevista al describir su adaptación a la vida en Althorp.

Ahora, tras el casamiento, pasa a convertirse oficialmente en condesa Spencer, aunque anteriormente había manifestado cierta distancia respecto a los títulos nobiliarios. “Ya tengo títulos que me gané: mi doctorado y mi cátedra universitaria”, había dicho, reivindicando su trayectoria profesional.

La boda llega, además, después de un período complejo marcado por conflictos judiciales vinculados a la privacidad de información médica personal, una disputa legal que recientemente quedó cerrada.