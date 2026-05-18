Shakira fue absuelta por fraude fiscal en España y deberán devolverle 55 millones de euros

La Audiencia Nacional de España absolvió a Shakira en una causa por presunto fraude fiscal vinculada al año 2011 y ordenó a la Agencia Tributaria devolverle 55 millones de euros más intereses.

La sentencia, cuyos detalles se hicieron públicos este lunes, no solo exonera a la estrella colombiana, sino que obliga a la Agencia Tributaria a devolverle unos 64 millones de dólares. El fallo ratifica el recurso interpuesto por la artista y desmorona el argumento central del fisco español, que durante años sostuvo que la cantante residía ilegalmente en el país para evitar el pago de impuestos.

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El tribunal ratificó un recurso presentado por la defensa de Shakira y sostuvo que la Agencia Tributaria no logró probar que la artista hubiera permanecido en España más de los 183 días exigidos por la ley para considerarla residente fiscal.

Según el fallo, Shakira estuvo en territorio español 163 días durante 2011, por debajo del mínimo requerido. Además, la Audiencia Nacional consideró que tampoco existían pruebas suficientes para acreditar que tuviera allí su principal núcleo económico o familiar.

“El tribunal no pudo demostrar que la cantante tuviera el núcleo de intereses económicos en España y relaciones familiares con residentes en nuestro país durante ese año”, señala la sentencia.

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Tras conocerse el fallo, Shakira, instalada en Miami, lanzó un comunicado denunciando el trato recibido por las autoridades españolas. "Durante casi una década fui tratada como culpable. Hoy, esa narrativa se derrumba", afirmó la cantante. Según su defensa, liderada por el abogado José Luis Prada, esta sentencia supone un "importante restablecimiento reputacional" tras años de un proceso que la propia artista calificó como un intento de usarla de ejemplo para "amenazar al resto de los contribuyentes".

El conflicto por la residencia fiscal

El eje de la disputa judicial estuvo centrado en determinar desde cuándo Shakira residía de manera permanente en España. La cantante siempre sostuvo que se instaló definitivamente en Barcelona recién a fines de 2014, tras iniciar su relación con el exfutbolista Gerard Piqué y antes del nacimiento de su segundo hijo.

Sin embargo, la justicia española entendía que ya había permanecido en el país más tiempo del permitido durante años anteriores y que, por lo tanto, debía tributar allí por sus ingresos globales. Las diferencias impositivas entre España y Bahamas, donde la cantante tenía fijada su residencia fiscal, fueron uno de los puntos centrales del conflicto.

Los documentos judiciales también remarcan que en 2011 todavía no existía un vínculo conyugal formal entre Shakira y Piqué y que sus hijos aún no residían en España, elementos que debilitaron la posición de Hacienda.

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El acuerdo en 2023

Aunque esta absolución corresponde a 2011, la situación legal de la artista tuvo un capítulo diferente en noviembre de 2023. En aquel momento, Shakira aceptó una condena de tres años de prisión en suspenso y el pago de una multa superior a los siete millones de euros con la Fiscalía por el periodo 2012-2014 para evitar un proceso judicial y el desgaste emocional de un juicio mediático.

"Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, o cerrar este capítulo y mirar hacia adelante", explicó entonces.

GD