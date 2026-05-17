Caballos saltarines de Troya, cabezas flotantes, frutas plateadas en la feria de arte de Santa Fe

Del 15 al 17 de mayo se realizó la sexta edición de +Feria, la feria de arte contemporáneo de Santa Fe, una iniciativa de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de la capital santafesina. En esta ocasión reunió a más de 40 propuestas artísticas en los Altos de la Estación Belgrano, con entrada libre y gratuita, y contó con la curaduría de Joaquín Rodríguez.

Los intentos de explicar una feria de arte muchas veces fracasan. Incurren en alguna torpeza o un criterio demasiado de nicho porque la palabra feria no indica demasiada precisión -casi que su único distintivo es que haya puestos de venta-, y la palabra arte, mucho menos. Sin embargo, las apuestas estatales por estas instancias son muy relevantes.

Estas propuestas que tienen a ArteBA como su expresión más conocida, tienen una importancia nodal para la sociedad porque acercan el mundo del arte a quienes se sienten aún intimidados por las galerías, reúne en un mismo lugar a creadores y espacios seleccionados por especialistas, promueve el mercado y es un espacio escuela para quienes las visitan, porque en el recorrido, inevitablemente algo despertará preguntas, abrirá alguna puerta de percepción.

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En +Feria, un dato clave es que los valores de las obras de arte son variadísimos, e incluso partían de precios muy accesibles para quienes quieren tener una primera adquisición y se incluyen en catálogos a los que se accede desde QR pegados en stickers al lado de cada stand, lo que resulta ideal para quienes tienen vergüenza de preguntar '¿cuánto sale?'.

Agenda cultural: qué hacer en la semana



En +Feria el espacio estaba dividido en tres áreas: Visión, Legado y Pulso. La primera para propuestas emergentes y experimentales, Legado para obras anteriores al 2000 y Pulso para producciones contemporáneas atravesadas por las dinámicas del presente.

Paralelamente, Fundación Proa llevó a la Fotogalería Municipal una propuesta que cruzaba temática y estéticamente, fotografía porteña de Horacio Coppola y Facundo de Zuviría con registros contemporáneos de los santafesinos Lucas Castro, Gastón Cervino, Hurra Grattier, Sebastián Pachoud y Caro Tarre.

La cerámica litoraleña también estuvo presente junto al Taller de cerámica de La Guardia y su Asociación de Amigos con una instalación con piezas producidas por el taller y artistas que se formaron allí. Con 60 años de historia, el Taller de cerámica de La Guardia es un espacio donde se investigan y preservan técnicas antiguas de la cerámica del litoral. Allí se recrean y transmiten esos conocimientos a las infancias, jóvenes y adultos.

Fundación Proa: la ciudad como un escenario de memorias, luces y desgastes

Curada por Cecilia Jaime, la propuesta de Fundación Proa se tituló “Buenos Aires: La ciudad en diálogo / Santa Fe: Registros contemporáneos”. En esa conversación a través de fotos, de un lado Zuviría y Coppola mostraban a Buenos Aires en blanco y negro y del otro, Santa Fe en la mirada de sus artistas.

Horacio Coppola (1936)

“El registro de una ciudad nunca es un hecho definitivo; es un proceso de reescritura constante donde el espacio público funciona como un escenario de memorias, luces y desgastes”, señala el texto curatorial.

Gastón Cervino

“Mientras Coppola y de Zuviría establecieron una gramática visual para Buenos Aires basada en la geometría y el orden, los artistas santafesinos se sumergen en su entorno cercano para rescatar los fragmentos y las historias que componen su actualidad”, detalla la propuesta.

Lucas Castro

Coppola capturó lugares emblemáticos de la porteñidad y de Zuviría eligió espacios alejados del centro, sus áreas menos atiborradas de tránsito y grandilocuencia. De la misma manera, cada uno de los fotógrafos locales privilegió modos diferentes de recortar su ciudad, un cartel de supermercado desgastado (Cervino), una puerta de metal con un vidrio que hace juego con un proyecto de árbol en la vereda (Tarre), luces de led coloridas en la noche (Pachoud), transeúntes en su divague rutinario (Castro) o las bellas flores de los jardines de Santa Fe en primer plano (Grattier).

*Esta muestra permanecerá hasta julio

Los destacados y ganadores de +Feria

Uno de los espacios más llamativos fue el del colectivo de artistas santafecinos, 500 el liso, porque plantaron un caballo saltarín rosa inflable gigante rodeados de miniaturas de cerámica de diversos colores y con diferentes procesos de terminación. Su propuesta se llamó “Un regalo para detener la guerra" y reversionaron el caballo de Troya en estas miniaturas saltarinas.

500 el liso

Mojigata instaló su “Mapa sentimental de una noche santafecina”, en donde Juan Manuel Preti y Eva Luna aparecen con pinturas que señalaban ese potencial peligroso y atractivo de la ausencia de luz natural.

Mojigata

La Galería Almacén, que tiene sede en San Nicolás de los Arroyos y en Buenos Aires en Galería Larreta, se destacó por su puesta despojada que articula fotografía, dibujo, cerámica y textil en torno a la idea de registro y naturaleza. Entre sus artistas se encontraban las obras de Laura Romano que, a través del dibujo y la cerámica, trabaja con imágenes de flora y fauna latinoamericana tomadas de libros antiguos. Sus piezas construyen pequeñas escenas que evocan gabinetes de curiosidades, donde lo científico y lo poético conviven en equilibrio.

Almacén

Obra de Laura Romano (Almacén)

Como sucede en estas ferias, también hay premios estímulos y adquisición para promover y “estimular” a los participantes destacados. Giro, la cámara de Galerías de Santa Fe, adquirió obras de Rita Reginelli de Proyecto Garager, Paco Bergallo de La Dealer colectivo que entre su obras se destacaban las frutas y verduras de cerámica bañadas de plateado en diferentes estados y formas.

Giro también adquirió obra de la artista Mer Kala, Riorosa y le ototgó una mención honorífica a la creación artística santafesina a U.N.A. red.

El Premio Estímulo “Leiva Seguros” fue para el artista Martio Quinteros y el Premio Estímulo “Senador Provincial del Departamento La Capital Paco Garibaldi” fue a la creación artística santafesina con una distinción económica a Ángeles Rivero.

La artista Elisa Culzoni, que recreó escenas de hogar con técnica de collage, obtuvo el Premio Adquisición “Fundación La Calandria” y César Nuñez y Mariana Goñi fueron reconocidos por el premio estímulo In Situ.

RB/ff