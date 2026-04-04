ProArte Córdoba anunció su ciclo de conciertos y sus talleres culturales

El pasado lunes 30 de marzo, el Museo Francisco Tamburini funcionó como el epicentro donde la Fundación ProArte Córdoba decidió proyectar su 2026.

En un escenario donde la gestión cultural suele ser un ejercicio de equilibrio extremo, la institución presentó su Temporada de Abono: 11 fechas en el Teatro del Libertador San Martín que, en palabras de su director Maximiliano Olocco, pretenden convertir este año en un hito para la música de la ciudad.

Puzzolo y Sacco, un diálogo entre el silencio y el grito

El diseño de la temporada no es casual ya que busca el cruce siempre necesario entre el prestigio de lo importado y la solvencia de los cuerpos estables locales.

El cronograma, que tuvo un preámbulo en marzo con la pianista rusa Svetlana Smolina, arrancará formalmente el próximo 11 de abril. Esa noche, la Orquesta Sinfónica de Córdoba recibirá al director español Iñigo Pirfano y a la violinista húngara Édua Zádory.

La música como puente

Con el eje central asentado en la interacción, Olocco subrayó la prioridad de los artistas locales, pero reconoció que la llegada de solistas internacionales inyecta una energía que difícilmente se logre en aislamiento.

Así el mapa de procedencias es vasto: desde la Georgian Sinfonietta (20 de mayo) hasta el pianista japonés Kotaro Fukuma (2 de agosto) y la tradición austríaca de la Wiener Kammersymphonie (29 de septiembre), que regresará con obras de Strauss y Dvořák.

Pilar Polícano. La joven violinista se presentará junto a la Orquesta Sinfónica de Córdoba el 6 de noviembre en el Teatro del Libertador.



Sin embargo, los puntos altos de la agenda parecen estar en los matices, ya que el 8 de septiembre debutará en Córdoba el violinista israelí de origen ucraniano Vadim Gluzman. Por otro lado, la apuesta por “romper” la solemnidad llegará el 15 de octubre con un homenaje a Amy Winehouse a cargo de la Banda Sinfónica de la Provincia y la voz de Loretta Sorbello.

El cierre de la temporada quedará en manos de la joven violinista argentina Pilar Polícano, quien bajo la batuta del esloveno Davorín Mori, clausurará el ciclo el 6 de noviembre.

Más allá del escenario

Pero ProArte no se agota en la programación de sala y el lanzamiento permitió asomarse a otras capas de la gestión.

En el plano literario, se entregaron los galardones del 11° Concurso de Literatura 2025, dedicado a Gabriela Mistral, donde la mendocina María Sofía Abarca se alzó con el primer premio. Y para 2026, la convocatoria ya tiene nombre propio: Juan Rulfo.

La formación también ocupa un espacio en la grilla, y en ese sentido se anunciaron los cursos y talleres que mantienen el convenio con el Centro de Arte Contemporáneo Chateau - Antonio Seguí, consolidando un polo formativo bajo la coordinación de Mónica Pairola y Juan Manuel Bergallo.

El Tamburini presentó la colección de Borgarello y Damar

Finalmente, la pata social y pedagógica tuvo su momento con la Orquesta-Escuela Mediterránea, un proyecto que hoy brinda formación a más de 200 niños y jóvenes de escuelas públicas y que tendrá por primera vez una fecha propia dentro del ciclo de conciertos el 27 de octubre; una decisión que, más allá de lo artístico, busca validar el esfuerzo de quienes ven en la práctica orquestal una herramienta de pertenencia y futuro.

Abonos Conciertos 2026

Los abonos para los 11 conciertos se pueden conseguir desde los $170.000. Además, a través de un acuerdo con Bancor, pueden adquirirse con financiación de Cordobesa Mastercard o Visa en 3 cuotas sin interés.