La serie Máxima tendrá tercera temporada confirmada y contará además con un spin-off que ya está en desarrollo, según se ratificó tras la emisión del final de la segunda entrega en HBO Max para Latinoamérica. La continuidad del proyecto ya era conocida en los Países Bajos desde hace meses, pero la confirmación regional llegó luego del estreno completo de la temporada.

Protagonizada por Delfina Chaves y el actor neerlandés Martijn Lakemeier, la serie está basada en el libro Máxima Zorreguieta, Madre Patria, de la periodista Marcia Luyten, y reconstruye la historia personal, política y mediática de la actual reina de los Países Bajos.

Las dos primeras temporadas abordaron el vínculo entre Máxima Zorreguieta y el entonces príncipe heredero Willem-Alexander, así como el proceso de adaptación de la economista argentina a la vida dentro de la realeza europea y las tensiones que ese cambio produjo en su entorno cercano.

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La serie de Máxima despierta los fantasmas de los Orange y la justicia holandesa entra en escena

Qué se sabe de la tercera temporada de “Máxima”

La tercera temporada se enfocará en una nueva etapa de la vida de la protagonista, ya consolidada como reina y madre de tres adolescentes. A diferencia de las entregas anteriores, el eje narrativo estará puesto en los desafíos del ejercicio del poder, la maternidad y la exposición pública.

Según la información confirmada por la producción, la nueva temporada abordará dos de los momentos más duros en la vida de Máxima de los Países Bajos: la muerte de su padre, Jorge Zorreguieta, en 2017, y el suicidio de su hermana menor, Inés Zorreguieta, ocurrido un año después.

La segunda temporada, estrenada en Latinoamérica el pasado 19 de marzo de 2026, constó de seis episodios de hasta 51 minutos y recreó la boda real celebrada en 2002, un evento transmitido en su momento a más de 55 millones de personas en todo el mundo. El rodaje se realizó en locaciones históricas como la Nieuwe Kerk de Ámsterdam, con un trabajo de documentación basado en archivos periodísticos y audiovisuales.

Delfina Chaves interpreta a Máxima Zorreguieta y Martijn Lakemeier al príncipe Willem-Alexander.

En esta etapa, la narrativa profundizó en la pérdida de autonomía de Máxima al integrarse plenamente al sistema protocolar de la Casa Real, con la reina Beatriz como figura central del conflicto institucional. La incorporación de Carolina Kopelioff en el rol de Inés Zorreguieta amplió el entramado familiar y político que rodea a la protagonista.

El spin-off: “The Other Royals – A Maxima Story”

El universo de la serie se expandirá también con The Other Royals – A Maxima Story, una miniserie de cinco horas que estará centrada en Mabel Wisse Smit, viuda del príncipe Friso de Orange-Nassau, y Margarita de Borbón-Parma, hija de Irene de los Países Bajos y ahijada de la reina Beatriz.

La historia se situará en 1999, cuando ambas conocen a sus futuras parejas reales, y seguirá el proceso por el cual sus vidas privadas pasan a estar bajo escrutinio público, con el impacto que eso genera en sus vínculos personales.

El spin-off estará protagonizado por Claire Bender como la princesa Mabel y Bram Suijker como el príncipe Friso. Delfina Chaves y Martijn Lakemeier retomarán sus papeles como Máxima y Willem-Alexander, respectivamente. La dirección estará a cargo de Saskia Diesing, junto a Hiba Vink y Joosje Duk.

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Sobre la decisión de expandir la franquicia, Rachel van Bommel, productora de Millstreet Films, afirmó: "Las historias que rodean a la pareja real son demasiado poderosas y cautivadoras como para permanecer en segundo plano. La química del elenco en la segunda temporada no hizo más que reforzar esa convicción. Con ‘The Other Royals – A Maxima Story’ ampliamos este universo con la misma ambición, escala y profundidad emocional que tanto conecta con audiencias de todo el mundo. Me entusiasma seguir construyendo este mundo".

En la misma línea, Justus Riesenkampff, vicepresidente ejecutivo de la productora Beta Film para los países nórdicos y Benelux, señaló: "Máxima ha redefinido el género de forma casi milagrosa. No es solo un drama sobre poder real o intrigas políticas, sino una historia de amor contemporánea y conmovedora que destaca creativamente gracias a la brillante Delfina Chaves en el rol protagónico".

Y agregó:"La casa real neerlandesa no es una marca internacional conocida, por lo que la serie debía sostenerse por sí misma para convertirse en un éxito global, y lo logró. Con ‘The Other Royals – A Maxima Story’ continuaremos este éxito y mostraremos más grandes historias de amor capaces de conectar con una audiencia mundial".

RV/fl