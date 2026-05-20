miércoles 20 de mayo de 2026
30 años fundacion Fernandez 19052026
FOTOGALERíA
Palacio Libertad

En imágenes: así fue la Cena Anual Solidaria de la Fundación Fernández

La Fundación Fernández celebró 30 años de trabajo junto al Hospital Dr. Juan A. Fernández con una gala.

La Fundación Fernández celebró sus 30 años con una nueva edición de su tradicional Evento Anual Solidario a beneficio del Hospital Dr. Juan A. Fernández con una velada que logró una combinación de compromiso, glamour y talento gracias a la presencia de Mirtha Legrand, presidenta honoraria de la entidad, y figuras como Juliana Awada, la expareja de Mauricio Macri.

La gala celebrada en el Palacio Libertad (ex CCK) estuvo encabezada por la presidenta de la entidad, Mariana Bagó y contó con la participación de Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.

Fotogalería del Evento Anual Solidario de la Fundación Fernández

30 años fundacion Fernandez 19052026
Mariana Apella de Bagó
30 años fundacion Fernandez 19052026
Miriam Bagó, Bibiana Amor Curti, Carlos Damin, Juan Carlos Bagó, Fernán Quirós, Silvana Figar, Mariana Bagó
30 años fundacion Fernandez 19052026
Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires
30 años fundacion Fernandez 19052026
La gala estuvo encabezada por la presidenta de la entidad, Mariana Bagó
30 años fundacion Fernandez 19052026
Mirtha Legrand recibió una distinción de honor y agradecimiento por ser presidenta honoraria de la Fundación Fernández
30 años fundacion Fernandez 19052026
Jorge Brito y Gabriela Vaca Guzmán
30 años fundacion Fernandez 19052026
Mirtha Legrand junto a directivos y autoridades de la Fundación Fernández durante la gala solidaria por los 30 años de la entidad
30 años fundacion Fernandez 19052026
La vicepresidenta de la Fundación Fernández, Miriam S. de Bagó, junto a Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO)
30 años fundacion Fernandez 19052026
Mariana Bagó con Karin y Miguel Sulichín
30 años fundacion Fernandez 19052026
Los integrantes de la comisión directiva de la Fundación Fernández encabezada por su presidenta, Mariana Bagó, y su vicepresidenta, Miriam Bagó
30 años fundacion Fernandez 19052026
Comisión directiva de la Fundación Fernández, Mirtha Legrand, Fernán Quirós y Silvana Figar
30 años fundacion Fernandez 19052026
Miriam Bagó y Mirtha Legrand
30 años fundacion Fernandez 19052026
Connie Piuma
30 años fundacion Fernandez 19052026
Miriam S. de Bagó y Mariana Bagó. Foto: Sergio Piemonte.
30 años fundacion Fernandez 19052026
Miriam S. de Bagó, Mariana Bagó y Mario Massaccesi
30 años fundacion Fernandez 19052026
Miriam Bagó, Bibiana Amor Curti, Carlos Damin, Juan Carlos Bagó, Fernán Quirós, Silvana Figar, Mariana Bagó
30 años fundacion Fernandez 19052026
Cristiano Rattazzi y Gabriela Castellani
30 años fundacion Fernandez 19052026
Gran noche de la Fundación Fernández
30 años fundacion Fernandez 19052026
Juliana Awada, Mariana Bagó y Nathalie Sielecki
30 años fundacion Fernandez 19052026
Juliana Awada, Mariana Bagó y Nathalie Sielecki
30 años fundacion Fernandez 19052026
La gala se celebró en el Palacio Libertad

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

Fotos: Sergio Piemonte.

HM/GD/ML

También te puede interesar
En esta Nota