En imágenes: así fue la Cena Anual Solidaria de la Fundación Fernández

La Fundación Fernández celebró sus 30 años con una nueva edición de su tradicional Evento Anual Solidario a beneficio del Hospital Dr. Juan A. Fernández con una velada que logró una combinación de compromiso, glamour y talento gracias a la presencia de Mirtha Legrand, presidenta honoraria de la entidad, y figuras como Juliana Awada, la expareja de Mauricio Macri.

La gala celebrada en el Palacio Libertad (ex CCK) estuvo encabezada por la presidenta de la entidad, Mariana Bagó y contó con la participación de Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.

Fotogalería del Evento Anual Solidario de la Fundación Fernández

Mariana Apella de Bagó

Miriam Bagó, Bibiana Amor Curti, Carlos Damin, Juan Carlos Bagó, Fernán Quirós, Silvana Figar, Mariana Bagó

Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires

La gala estuvo encabezada por la presidenta de la entidad, Mariana Bagó

Mirtha Legrand recibió una distinción de honor y agradecimiento por ser presidenta honoraria de la Fundación Fernández

Jorge Brito y Gabriela Vaca Guzmán

Mirtha Legrand junto a directivos y autoridades de la Fundación Fernández durante la gala solidaria por los 30 años de la entidad

La vicepresidenta de la Fundación Fernández, Miriam S. de Bagó, junto a Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO)

Mariana Bagó con Karin y Miguel Sulichín

Los integrantes de la comisión directiva de la Fundación Fernández encabezada por su presidenta, Mariana Bagó, y su vicepresidenta, Miriam Bagó

Comisión directiva de la Fundación Fernández, Mirtha Legrand, Fernán Quirós y Silvana Figar

Miriam Bagó y Mirtha Legrand

Connie Piuma

Miriam S. de Bagó y Mariana Bagó. Foto: Sergio Piemonte.

Miriam S. de Bagó, Mariana Bagó y Mario Massaccesi

Miriam Bagó, Bibiana Amor Curti, Carlos Damin, Juan Carlos Bagó, Fernán Quirós, Silvana Figar, Mariana Bagó

Cristiano Rattazzi y Gabriela Castellani

Gran noche de la Fundación Fernández

Juliana Awada, Mariana Bagó y Nathalie Sielecki

Juliana Awada, Mariana Bagó y Nathalie Sielecki

La gala se celebró en el Palacio Libertad

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Fotos: Sergio Piemonte.

HM/GD/ML