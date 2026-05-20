En imágenes: así fue la Cena Anual Solidaria de la Fundación Fernández
La Fundación Fernández celebró 30 años de trabajo junto al Hospital Dr. Juan A. Fernández con una gala.
La Fundación Fernández celebró sus 30 años con una nueva edición de su tradicional Evento Anual Solidario a beneficio del Hospital Dr. Juan A. Fernández con una velada que logró una combinación de compromiso, glamour y talento gracias a la presencia de Mirtha Legrand, presidenta honoraria de la entidad, y figuras como Juliana Awada, la expareja de Mauricio Macri.
La gala celebrada en el Palacio Libertad (ex CCK) estuvo encabezada por la presidenta de la entidad, Mariana Bagó y contó con la participación de Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.
Fotogalería del Evento Anual Solidario de la Fundación Fernández
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