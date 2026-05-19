Todas las fotos de la noche del Martín Fierro 2026

La televisión argentina celebró su gran fiesta anual en el Salón Libertador del Hotel Hilton . La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas ( APTRA ) entregó los Premios Martín Fierro 2026 a la mejor producción del último año.

Una noche en la que el canal de pellets volvió a liderar en varias estatuillas, la máxima distinción del velo rompió la lógica de la pantalla de transmisión: Guido Kaczka fue consagrado con el código Martín Fierro de Oro 2026.

Reynaldo Sietecase se suma a la polémica y le dice a su Martín Fierro: “No significa nada para mí”.

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El conductor de Buenas Noches Familia (El Trece) culminó un recorrido inolvidable tras haber recibido previamente el premio al Trabajo en Conducción Masculina. Conducida por Santiago del Moro por cuarto año consecutivo, la ceremonia, transmitida en vivo por Telefe, finalizó alrededor de la 1 de la madrugada, dejando una huella imborrable en la industria del entretenimiento nacional.

Guido Kaczka dejó el Martín Fierro de Oro 2026

"Muchísimas gracias. La televisión es mi vida; encontré en ella una forma de vida desde muy joven", confesó el animador. "Resulta que mi afición es mi trabajo, hago lo que me gusta y además me pagan por ello. Prometo seguir apoyándolos en la biblioteca y continuar trabajando duro", dijo en su discurso.

A nivel de temporada, Telefe dominó la noche de Martín Fierro con un total de 14 premios, impulsado por los triunfos de MasterChef Celebrity (Mejor Reality y Mejor Jurado) y Telefe Noticias en la categoría de Noticias Nocturnas. Por su parte, El Trece recibió 9 premios, incluyendo el oro. El podio se completó con América TV y El Nueve, con 5 estatuillas cada una, mientras que la Televisión Pública obtuvo 3 reconocimientos.

"La Peña de Morfi" ganó el premio al Mejor Programa Musical. Lizy Tagliani se unió al equipo y envió un poderoso mensaje.

Asimismo, se vivió un momento de tensión durante la velada cuando Lizy Tagliani subió a recibir el premio al "Mejor Programa Musical" por " La Peña de Morfi ", junto con su equipo, y además de agradecer el reconocimiento, perdió la oportunidad de desautorizar la acusación que la afectó a ella y a su familia.

Maxi López

Isabella y Francesca Icardi, hijas de Wanda Nara, posan con Martín Fierro 2026.

Mientras estaba en el proceso de adopción, la periodista Viviana Canosa presentó una denuncia por presunta pedofilia, que posteriormente fue desestimada por el tribunal. La presentadora del programa musical de Telefe, dice: "Si me encontrara con un niño de 4 años con la oportunidad de una familia".

Moria Casán fue compañera de su hijo Dante Della Paolera.

Moria Casan se llevó una sorpresa al llegar acompañada de su hijo Dante Della Paolera , de 11 años, hijo de Sofía Gala y del músico y periodista Julián Della Paolera. Dante destacó su gran parecido con Sofía.

Cecilia Insinga y Diego Brancatelli.

La pareja de periodistas, Cecilia Insinga y Diego Brancatelli, "hicieron match" con sus talentos y eligieron el azul como color principal. Insinga fue nominada a "Mejor Cronista/Movilera", pero el premio fue para Alejandro Gautti . Brancatelli asistió acompañando a su esposa, sin escaparse y expresando su descontento con gestos porque el auto perdió a su madre.

Germán Martitegui, Gimena Accardi y Luciano Cáceres, también se llevaron su estatua.

Germán Martitegui se ubicó junto a Martín Fierro en la categoría "Jurados" por su trabajo en "MasterChef Celebrity" (Telefe), también Gimena Accardi y Luciano Cáceres como "Mejor Actriz de Ficción" por su trabajo en "La Voss Aussent" (El Trece) y "Mejor Actor" por su papel protagónico en la ficción "Tafí Viejo, verdor sin tiempo" (El nueve), respectivamente.

Wanda Nara y sus hijas Francesca e Isabella Icardi.

Wanda Nara ganó el premio a la "Mejor Conductora" por su trabajo en "MasterChef Celebrity" y lo celebró emocionada con su familia, sus hijas Francesca e Isabella. "Soy una mujer que tiene leucemia y también elijo médicos de este país. Tenemos a los mejores profesionales y a los mejores artistas", dije en el escenario. Lo compartí con ternura con Verónica Lozano, Pamela David, Karina Mazzoco, Mariana Fabbiani y Georgina Barbarossa.

Verónica Lozano, Mirtha Legrand, Moria Casán y Julieta Poggio.

La noche se llenó de aplausos cuando Santiago Del Moro presentó a Mirtha Legrand, quien, como en cada entrega de Martín Fierro, estaba presente en la primera mesa junto a su hija Marcela Tinayre . La conductora fue reconocida por su labor periodística y de apoyo: "Voy a cumplir cien años y voy a seguir creciendo".