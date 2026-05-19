Guido Kaczka se llevó el Martín Fierro de Oro

Durante la noche de este lunes tuvieron lugar los esperados Martín Fierro de Televisión en el hotel Hilton. Guido Kaczka obtuvo el Martín Fierro de Oro y se coronó así como el máximo ganador de ma ceremonia que distingue la labor de directores, actores, conductores y todo tipo de programas.

La conducción del evento estuvo a cargo de Santiago del Moro, quien fue el encargado de anunciarle la buena noticia a Kaczka. "Llegó el momento, el ganador es Guido Kaczka. Fuerte el aplauso, más que merecido, una vida dedicada al laburo. Nació prácticamente en la televisión. Aquí recibe el mayor galardón", anunció el conductor de la gala.

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