Martín Fierro 2026: todos los nominados para la gran gala de la televisión argentina

La espera terminó para la industria del espectáculo nacional. Este lunes, 18 de mayo a las 21 horas, se lleva a cabo la gala de los Premios Martín Fierro 2026, el evento que distingue a lo mejor de la producción televisiva abierta en el país. Con una transmisión oficial de Telefe, que promete desplegar todo el glamour en la alfombra roja del hotel Hilton Buenos Aires, las principales figuras de los canales locales se citan en una velada donde Telefe, El Trece, América TV y El Nueve concentran las mayores expectativas de la jornada.
La conducción de la ceremonia principal estará a cargo, como el año anterior, de Santiago del Moro (ganador del Martín Fierro de Oro 2025), quien además se destaca entre los nominados en el rubro de conducción masculina por su labor al frente del reality Gran Hermano. La lista completa de nominados combina grandes ficciones del último año, ciclos consolidados de interés general y destacados trabajos periodísticos y de panel, entre otros.
Esta es la lista de nominados que dio a conocer el presidente de APTRA, Luis Ventura, a fines de abril en el mismo canal que hará la transmisión.
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Todos los nominados
Ficción
- AMIA, la serie – Telefe
- La voz ausente – El Trece
- Tafí Viejo, verdor sin tiempo – El Nueve
Periodístico
- Camino a casa – Telefe
- GPS – América
- Opinión pública – El Nueve
Humorístico/Actualidad
- La Noche Perfecta – El Trece
- Las Chicas de la Culpa – El Trece
- Polémica en el bar - América
Deportivo
- ACTC – TV Pública
- Carburando – El Trece
- Knockout 9 – El Nueve
Futbolístico
- CONMEBOL Libertadores (Telefe)
- Mundial de Clubes (Telefe)
- Knockout 9 (El Nueve)
Noticiero diurno
- Arriba Argentinos – El Trece
- El noticiero de la gente – Telefe
- Telenueve al mediodía – El Nuevo
Noticiero nocturno
- América Noticias - América
- Telefe Noticias - Telefe
- Telenoche – El Trece
Interés General
- Almorzando con Juana – El Trece
- DDM – América
- Los Profesionales de Siempre (El Nueve)
- Sálvese Quien Pueda – América
- LAM – América
- Lape Club Social – América
Musical
- Hay música siempre – TV Pública
- La Peña de Morfi – Telefe
- Pasión de Sábado – América
- Planeta Nueve – El Nueve
Magazine
- Qué te pasa – Net TV
- Nara que ver – El Nueve
- Cortá por Lozano – Telefe
- Con Carmen – El Nueve
- A la Barbarossa – Telefe
Cultural Educativo
- Argentina de película – América
- Ser Humano – América
- Tierras - Telefe
Entretenimientos
- Ahora Caigo – El Trece
- Buenas Noches Familia – El Trece
- Pasapalabra – Telefe
Big Show
- La Voz Argentina – Telefe
- Medianoche con Jey – El Nueve
- Otro Día Perdido – El Trece
Reality
- Cuestión de Peso – El Trece
- MasterChef Celebrity – Telefe
- Gran Hermano – Telefe
Gastronomía
- Ariel en su Salsa – Telefe
- Escuela de cocina – El Nueve
- Qué Mañana! – El Nueve
Viajes/Turismo
- Iván de Viaje – Telefe
- Por el mundo – Telefe
- Resto del mundo – El Trece
Programa de Servicios
- ADN Buena Salud – TV Pública
- Aire de Campo - TV Pública
- Intelexis - Net TV
- Mascotas al rescate – América
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Jurados
- Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity (Telefe)
- Drago Ramírez Martínez Wirzt Bachor Pucheta – Bienvenidos a Ganar (El Nueve)
- Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti– La Voz Argentina (Telefe)
Branded Content
- Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe)
- Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe)
- Ponele lo mejor (CasanCrem – Danone – Telefe)
Labor en Conducción Femenina
- Moria Casán – La Mañana con Moria (El Trece)
- Pamela David – Desayuno Americano (América)
- Verónica Lozano – Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)
- Karina Mazzocco – A la Tarde (América)
- Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe)
- Mariana Fabbiani – DDM (América)
- Georgina Barbarossa – A la Barbarossa (Telefe)
Labor en Conducción Masculina
- Darío Barassi – Ahora Caigo (El Trece)
- Iván de Pinera – Pasapalabra (Telefe)
- Guido Kaczka – Buenas Noches Familia (El Trece)
- Santiago del Moro – Gran Hermano (Telefe)
- Nico Occhiato – La Voz Argentina (Telefe)
Labor Periodística Femenina
- Carolina Amoroso – Telenoche (El Trece)
- Soledad Larghi – América Noticias (América)
- Mirtha Legrand – La Noche de Mirtha (El Trece)
Labor Periodística Masculina
- Nelson Castro – Telenoche (El Trece)
- Rolando Graña – América Noticias y GPS (América)
- Mauro Szeta – Lape Club Social (América)
- Germán Paoloski – El Noticiero de la Gente (Telefe)
Cronista/Movilero
- Alejandro Guatii – Intrusos (América)
- Cecilia Insigna – Arriba Argentinos (El Trece)
- Martín Salwe – Lape Club Social Informativo (América)
- Daniel Roggiano – Buen Telefe, Telefe Noticias (Telefe)
Panelista Femenina
- Marcela Feudale – LAM (América)
- Edith Hermida – Bendita (El Nueve)Natalie Weber – Pasó en América (América)
- Analía Franchín – A la Barbarossa (Telefe)
- Mariana Brey – A la Barbarossa (Telefe)
Panelista Masculino
- Martín Candalaft – DDM (América)
- Ceferino Reato – Gran Hermano: el debate (Telefe)
- Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano (América)
- Paulo Kablan – A la Barbarossa (Telefe)
Mejor Actor
- César Bordón – La voz ausente (El Trece AMIA – Telefe)
- Luciano Cáceres - Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
- Gustavo Garzón - La voz ausente (El Trece)
- Benjamín Vicuña - La voz ausente (El Trece)
Mejor Actriz
- Gimena Accardi – La voz ausente (El Trece)
- Paloma Contreras - Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve)
- Susú Pecoraro – La voz ausente (El Trece)
- Jazmín Stuart – La voz ausente – El Trece)
Revelación
- Laura Grandinetti – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
- Ian Lucas – MasterChef Celebrity (Telefe)
- Sofía Gonet – MasterChef Celebrity (Telefe)
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Labor Humorística
- Agustin Rada Aristarán – Otro día perdido (El Trece)
- Connie Ballarini – Las chicas de la Culpa (El Trece)
- Darío Lopilato – Viralizados (América)
- Laila Roth – Otro día perdido (El Trece)
Autor/Guionista
- Roma; Meira; Zicanelli; Álvarez y Custo – La voz ausente (El Trece)
- Harlev; Gur; Snir; Arazi; Bertilotti; Bonet – AMIA, la serie (Telefe)
- Pinto; Macias y Torres – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
Director
- Gustavo Hernández – La voz ausente (El Trece)
- Eduardo Pinto – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
- Guillermo Rocamora – AMIA, la serie (Telefe)
Director de No Ficción
- Claudio Cuscuela – Otro Día Perdido (El Trece
- Fernando Emiliozzi – MasterChef Celebrity y La Voz Argentina (Telefe)
- Christian Fontan – La Noche Perfecta, Los 8 Escalones, Cuestión de Peso y The Floor (El Trece)
Aviso publicitario
- Decíselo, Quilmes (ABI INBEV – La América)
- Tarjetita, Swiss Medical (LA América)
- Universo DADA,Grupo Peñaflor (La Comunidad)
- Paparazzi: Stella Artois
- ABI INVBEV/GUT Buenos Aires
Producción Integral
- La Voz Argentina – Telefe
- Otro Día Perdido – El Trece
- MasterChef Celebrity – Telefe
- Telefe Noticias – Telefe
MEG/ff