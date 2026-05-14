Reynaldo Sietecase se suma a la polémica y regalará sus Martín Fierro: “No me significan nada”

En medio de un clima de máxima tensión para la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA) de cara a la entrega de los Martín Fierro 2026, el periodista Reynaldo Sietecase anunció que se desprenderá de todos los galardones obtenidos a lo largo de su carrera.

La decisión de Sietecase responde a una acumulación de malestar que terminó de explotar esta semana tras los ataques personales de Luis Ventura hacia Florencia Peña y la oficialización de nominaciones que muchos profesionales tildan de "arbitrarias" o "funcionales al show". El conductor de Radio con Vos fue tajante: sus estatuillas ya no ocuparán un lugar en su casa, sino que serán repartidas entre sus compañeros de equipo.

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“Se van los Martín Fierro de casa. El premio que alguna vez me enorgulleció (9 entre personales y de mis programas) no me significa nada”, escribió el periodista en sus redes.

En el mismo mensaje, Sietecase explicó cuáles fueron los episodios que terminaron alejándolo de APTRA. “Ya me había afectado mucho la distinción a Viale en labor periodística en el año en que aceptó suspender una entrevista al Presidente, luego fueron los MF para rubros comerciales, ahora la agresión a Flor Peña”, sostuvo.

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El conductor también confirmó que no conservará los galardones en su casa. “Prefiero hacer más lugar para los vinilos. Entiendo que para muchos es algo valioso, no los critico. Esta es mi decisión personal. Me los pidieron mis compañeros de la radio, van para ellos”, concluyó.

Críticas, exclusiones y acusaciones

La declaración se da en medio de una ola de cuestionamientos contra los premios Martín Fierro. Uno de los focos del conflicto se abrió tras los dichos de Flor Peña, quien cuestionó la ausencia de Marley entre los nominados. “Nominaron hasta al portero y por lo menos lo podrían haber nominado a Marley. El Martín Fierro dejó de tener esa épica... perdió la credibilidad”, lanzó la actriz en televisión.

La respuesta de Luis Ventura, presidente de APTRA, escaló todavía más la tensión. No solo tildó de "desagradecida" y de ser una "actriz sin trabajo" a Peña, sino que lanzó un comentario misógino al sugerirle que "siga haciendo videos porn*", haciendo alusión a la filtración de su intimidad sufrida años atrás. Peña no tardó en responder, calificando los dichos como una "falta de respeto absoluta" y recordando que el propio Ventura intentó lucrar con aquel video en su momento.

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A este escándalo se suman voces disconformes que alientan la sospecha de nominaciones "arregladas". Laurita Fernández cuestionó no haber sido nominada y los conductores Rodrigo Lussich y Adrián Pallares volvieron a apuntar contra APTRA y denunciaron un "ensañamiento" por la ausencia de Intrusos en las categorías principales.

Lussich incluso calificó a los Martín Fierro como una “causa perdida” y aseguró que el sistema de votación responde más a vínculos personales que a criterios de excelencia profesional. “No es un premio a la excelencia, es un programa de televisión”, lanzó.

Otra de las controversias surgió alrededor de la categoría Conducción Femenina, que este año cuenta con una inusual "septupla" de candidatas: Moria Casán, Pamela David, Verónica Lozano, Karina Mazzocco, Wanda Nara, Georgina Barbarossa y Mariana Fabbiani.

En este sentido, la inclusión de Wanda Nara generó cuestionamientos de varias colegas. “La señora Nara hace un programa grabado. El vivo es otra cosa”, sostuvo Moria Casán al diferenciar los formatos.

En paralelo, también hubo sorpresa por algunas ausencias masculinas, como las de Mario Pergolini y Marley, pese a que sus programas sí fueron reconocidos en otras categorías. Además se sumaron las sospechas sobre la categoría "Big Show", donde la inclusión del programa de Jey Mammon generó repudio en redes.

GD/ML