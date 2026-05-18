La UBA lanza una diplomatura en inteligencia artificial aplicada a organizaciones

En diálogo con Canal E, Diego Parrás, coordinador académico de la diplomatura en inteligencia artificial aplicada a la gestión de organizaciones de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, explicó que la propuesta surge por la necesidad de formar profesionales en el “uso consciente, serio, responsable y ético” de esta tecnología.

Según explicó el entrevistado, la iniciativa comenzará en agosto y apunta a profesionales de distintas disciplinas interesados en incorporar herramientas de inteligencia artificial a la gestión empresarial y organizacional.

El coordinador académico destacó que “la diplomatura empieza en agosto, es la primer corte” y remarcó que el proyecto nació a partir de experiencias previas y de una demanda creciente del mercado laboral. Además, sostuvo que “surge por una necesidad que tienen los profesionales de especializarse en el uso consciente, serio, responsable y ético de la inteligencia artificial”.

Una diplomatura virtual con alta demanda

La propuesta será completamente virtual y contará con clases sincrónicas una vez por semana. Según detalló Parrás, el esquema busca priorizar el acompañamiento docente y la interacción permanente con los estudiantes.

En ese sentido, remarcó que “no es que los estudiantes van a tener que ver videos y arreglárselas solos”, ya que las clases estarán a cargo de profesionales de distintas áreas que acompañarán el proceso de formación.

La carga horaria total será de 120 horas y el cursado se extenderá desde agosto de 2026 hasta junio de 2027. Además, el programa incluirá contenidos vinculados con inteligencia artificial clásica, inteligencia artificial generativa y herramientas aplicadas a la gestión de organizaciones.

Parrás también reveló el fuerte interés que despertó la propuesta académica incluso antes de su inicio: “En la primera charla que tuvimos de presentación de la diplomatura tuvimos algo así como 160 inscriptos”.

Formación interdisciplinaria y enfoque profesional

Otro de los aspectos destacados de la diplomatura es su perfil interdisciplinario. Aunque se trata de una propuesta de posgrado, no está dirigida exclusivamente a graduados en ciencias económicas.

El entrevistado aclaró que podrán participar profesionales de distintas ramas interesados en incorporar conocimientos sobre inteligencia artificial aplicada a procesos organizacionales.

Además, explicó que la modalidad de cursada combinará tres horas semanales de clases virtuales sincrónicas y actividades asincrónicas complementarias.

Con la expansión de la IA en empresas, universidades y organismos públicos, la UBA busca posicionarse como uno de los espacios académicos que promueven una capacitación integral y ética sobre el uso de estas tecnologías emergentes.