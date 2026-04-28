"Actué conforme al marco legal vigente", dijo el médico que intervino a la nena en la clínica donde hallaron 8 fetos

El médico Damián Levy confirmó que fue quien practicó la interrupción legal del embarazo a una nena de 13 años en la Clínica Santa María de Villa Ballester, donde días después un allanamiento policial encontró ocho fetos, un caso que generó fuerte repercusión pública y abrió una investigación judicial.

Levy, obstetra y ginecólogo, y presidente de la Fundación Cigesar, aseguró que actuó "conforme al marco legal vigente" y que la intervención se realizó el viernes de la semana pasada, luego de que la menor fuera trasladada desde Santiago del Estero junto a su madre.

El profesional explicó que conocieron el caso durante una campaña de salud sexual en esa provincia. Cuando la familia solicitó acceder a una interrupción del embarazo producto de una violación, un derecho contemplado como excepción en la ley 27.610 incluso después de la semana 14.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Espeluznante hallazgo en una clínica privada de Villa Ballester

Según su testimonio la madre de la menor había denunciado el abuso. Pero no podía acceder a la practica en su lugar de origen. La fundación decidió cubrir los gastos de atención médica y traslado ida y vuelta, en un contexto que calificó como de "extrema vulnerabilidad".

El procedimiento se realizo en la Clínica Santa María, institución con la que la fundación mantiene un convenio y según Levy participó "un equipo altamente capacitado que garantizó condiciones seguras y legales durante la intervención".

Tras el allanamiento fuentes de la investigación indicaron que los fetos encontrados en el establecimiento corresponden a otros abortos. Habrían sido descartados como residuos patológicos, a la espera de su traslado por una empresa habilitada para este tipo de desechos.

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires inspeccionó el lugar y corroboró que no había irregularidades en el tratamiento de los restos. Aun que la justicia busca determinar si alguno corresponde al caso de la menor para poder obtener ADN que permita identificar al agresor.

En paralelo la causa avanzó con un pedido de captura nacional e internacional contra dos familiares de la victima, señalados como sospechosos del abuso. Ambos permanecen prófugos hasta el momento.

Pedido de captura a dos familiares y una ONG en la mira por la violación de la menor hallada en la clínica de Villa Ballester

Fuentes judiciales no descartan otras hipótesis y analizan si existe algún tipo de red vinculada a la trata de personas o sustracción de menores. Debido a las características del caso y al avanzado estado del embarazo.

Levy conto que la niña y su madre ya regresaron a Santiago del Estero y destacó que: "pese al impacto mediático, el equipo de la fundación actuó con calidad, respeto y ética profesional" en la atención del caso.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho, identificar a los responsables de la violación y determinar con precisión el recorrido médico y judicial. Es un caso que expone tensiones en el acceso a derechos y en los controles sanitarios.

CS CP