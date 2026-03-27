Quién es el acusado de intentar violar a una mujer en el Central Park

Un hombre en situación de calle y bajo libertad condicional, identificado como Lateef Caldwell, fue acusado por un presunto intento de violación contra una mujer de 45 años en Central Park.

Según consignaron los medios locales Fox News y el New York Post, el hecho ocurrió cerca de la intersección de la calle 109 y East Drive, alrededor de las 17:40, cuando la víctima se encontraba sentada en un banco del parque, a donde el hombre se acercó y habría intentado quitarle la ropa.

Tres testigos fueron claves para evitar el ataque sexual, debido a que comenzaron a gritar y persiguieron al sospechoso, por lo que el denunciante escapó del lugar.

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Según la información oficial, la víctima no resultó herida y vestía un hiyab en el momento de los hechos.

Caldwell fue arrestado y enfrenta cargos por tentativa de violación, intento de abuso sexual y abuso sexual.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) confirmó la detención y la imputación de cargos, aunque declinó realizar declaraciones adicionales hasta el momento.