El drama de un argentino y su familia, que sufrió un accidente y pide ayuda para volver

Un argentino pide ayuda para regresar a la Argentina, luego de sufrir un accidente. Se trata de Alejandro Criado quien viajó a Brasil junto a su familia, donde sufrió un accidente vial por el que su pareja ya fue operada tres veces.

La familia de argentinos se dirigía a Florianópolis cuando, a pocos kilómetros de llegar, fueron embestidos por una camioneta a contramano en plena curva. El accidente ocurrió el 8 de enero en la localidad de Lages. Desde entonces, viven un calvario.

La mujer ya fue operada tres veces tras descubrir, con el correr de los días, que tenía el intestino perforado. A diferencia de su madre, Nahuel, que también sufrió una perforación en su intestino, ya fue dado de alta. En el caso de Alejandro, tuvo una fractura de dos costillas.

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Luego de haber estado semanas internada en terapia intensiva, los médicos de Carla recomiendan su traslado a la Argentina para continuar con el tratamiento, sin embargo, no puede afrontar el gasto, por lo que su marido acudió a las redes con un pedido desesperado de ayuda.



Para volver al país necesitan un avión sanitario, que cuesta entre 10 mil y 15 mil dólares. "No tengo los medios para pagarlo y no es opción que vaya en otro medio de transporte", relata Alejandro. Además, asegura que no tiene "ningún tipo de colaboración del Estado argentino".



Carla tampoco está en condiciones de viajar en un vuelo de línea. "No se hace cargo la obra social ni el seguro. Hace tres meses la estamos luchando. Llegamos a este punto en el que necesitamos trasladarla y no está en nuestros medios", asegura Criado.