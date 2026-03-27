Crece la mora en los créditos para electrodomésticos: 1 de cada 10 están en problemas para pagarlos

El nivel de mora del 41% de créditos de electrodomésticos es muy alta, y refleja un problema serio de incumplimiento. Las cifras son contundentes: una de cada diez personas que lo tomaron están en problemas para pagarlos.

La inflación, caída del poder adquisitivo, y condiciones de financiamiento poco sostenibles. Además, el cimbronazo que en este tipo de operaciones, triplicó la abrupta suba en las tasas de interés producidas a mediados de 2025 como consecuencia de los desajustes en la política económica.

Desde entonces, muchos comercios dejaron de otorgar promociones a largo plazo.

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La mayoría de las empresas del sector trabajan entre 50 y 60% de sus capacidades por una caída de ventas debido a la baja de la demanda y a la competencia de productos importados. En comparación en mercados más estables, la mora en créditos al consumo suele moverse entre el 3 y el 10%.