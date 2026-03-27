Tarifa social en la SUBE: cómo es el trámite paso a paso.

El impacto en el aumento del transporte se ve en todos los sectores sociales, pero siempre es útil recordar que está disponible la tarifa social federal.

Se trata del beneficio que da un descuento en el boleto del transporte, y está dirigido a jubilados y o, pensionados, personal de trabajo doméstico, veteranos de guerra de Malvinas, y beneficiarios de asignaciones universal por hijo, o por embarazo.

Además, quienes cobren el seguro de desempleo y beneficiarios del Progresar, entre otros beneficios de ANSES.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Para poder acceder al descuento, tienen que tener una cuenta creada en SUBE, esto se puede hacer entrando a tarjetasube.sube.gob.ar, completando los datos.

Después hay que crear, un pin SUBE. Esto se hace en la plataforma ANSES, en el apartado Programas y Beneficios, donde se podrá registrar la tarjeta, desde la web. Esto también se podrá hacer en la aplicación SUBE.

También el trámite se puede hacer de forma presencial en un centro de atención SUBE, acercándose con la tarjeta física y el dni. Una vez realizado el registro, debemos apoyar la tarjeta en una de las terminales automáticas de SUBE, para activar el beneficio, esto también se puede hacer en la aplicación de SUBE, apoyando la tarjeta en el celular. Para más información se puede ingresar en argentina.gob.ar/sube o al 0800-777-7823. También está disponible el bot de whatsapp en el número 11 6677 78 23.