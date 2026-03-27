Alerta por el aumento de casos de fiebre de Chikungunya en Argentina.

La fiebre chikungunya en Argentina se posiciona como el principal foco de preocupación sanitaria en la actual temporada de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti,

De acuerdo con los últimos datos oficiales, ya son diez las jurisdicciones con casos confirmados, superando los 199 contagios a nivel nacional,

El ministerio de Salud de la Nación informó recientemente la reintroducción del virus de fiebre chikungunya en el territorio argentino, lo que marca un cambio en el patrón de circulación viral respecto de temporadas anteriores.

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En la provincia de Buenos Aires también se encendieron las alarmas tras la detección de un brote localizado en Ingeniero Budge, donde se confirmaron varios casos sin antecedentes de viaje.

Otras provincias como Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero también reportaron casos autóctonos en los últimos días, consolidando un escenario de expansión geográfica del virus.