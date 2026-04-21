El aumento de casos de fiebre chikungunya en Argentina no se detiene: se notificaron 268 nuevos contagios y el total de casos confirmados y probables asciende a 837, de los cuales 746 son autóctonos y 91 presentan antecedentes de viaje a Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba. Además, se registra una aceleración sostenida en las notificaciones desde las primeras semanas de 2026.

Según el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), correspondiente a la semana epidemiológica 14 de 2026, el 93% de los casos se concentra en la región del NOA, con 782 confirmados y probables. Salta continúa siendo la provincia con mayor cantidad de contagios, con 494 casos, seguida por Tucumán con 144 y Jujuy con 80, donde también se identifican focos importantes de transmisión.

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En el resto del país, la tendencia también es creciente. Santiago del Estero registra 47 casos y Catamarca 17, mientras que en la Región Centro la Provincia de Buenos Aires presenta 28 casos confirmados y probables. Le siguen Córdoba con 14 y la Ciudad de Buenos Aires con 7. Otros distritos afectados son Entre Ríos y San Luis, con 2 casos cada uno, y Santa Fe y Chaco con 1 caso respectivamente.

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Ante este escenario, el Ministerio de Salud de la Nación mantiene una vigilancia intensificada del Síndrome Febril Agudo Inespecífico (SFAI) con el objetivo de detectar cambios en los patrones de circulación viral, optimizar la capacidad de respuesta y fortalecer el acompañamiento a las jurisdicciones.

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Además, recomienda a los servicios de salud aplicar métodos diagnósticos directos y confirmatorios, como qRT-PCR y ELISA NS1, en muestras tomadas durante los primeros seis días de síntomas, para generar alertas tempranas y orientar las medidas de control local.

Virus respiratorios y dengue: situación actual

En paralelo, la circulación de virus respiratorios se mantiene estable. Los casos de influenza continúan en niveles bajos y dentro de lo esperado para esta época del año, al igual que las detecciones de virus sincicial respiratorio (VSR) y los índices de SARS-CoV-2.

En relación con la influenza A(H3N2), mediante secuenciación genómica se confirmaron 18 nuevos casos del subclado J.2.4.1 (K), lo que eleva el total acumulado a 136 casos y representa el 78% del total de infecciones notificadas.

Por otro lado, se confirmaron cinco nuevos casos de dengue: dos en la Provincia de Buenos Aires, dos en la Ciudad de Buenos Aires y uno en Salta con antecedente de viaje a territorio bonaerense. Desde el inicio de la temporada 2025-2026, se notificaron 45 casos confirmados, de los cuales el 55,6% corresponde a personas sin antecedentes de viaje y el 44,4% a casos importados desde países como Brasil, Paraguay, Venezuela, México, Colombia, República Dominicana, Cuba, Indonesia, Pakistán, Maldivas y Sri Lanka.

En cuanto a la prevención, en Argentina se encuentra disponible la vacuna contra el dengue Qdenga, aprobada por la ANMAT, para su uso en personas a partir de los 4 años, independientemente de haber tenido o no infección previa. La vacuna se aplica en dos dosis separadas por tres meses y, aunque no forma parte del Calendario Nacional de Vacunación, varias provincias avanzan con estrategias focalizadas en poblaciones de riesgo.

Las autoridades sanitarias remarcan que su aplicación debe complementarse con las medidas de prevención contra el mosquito vector, como la eliminación de criaderos y el uso de repelentes.

Si bien el escenario continúa en zona de bajo riesgo, en las últimas semanas se observa un incremento en la notificación de casos probables de dengue, especialmente en la Provincia de Buenos Aires, Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires, Tucumán y Santa Fe. En este contexto, el Ministerio de Salud instó a reforzar la vigilancia, completar estudios de laboratorio, tomar segundas muestras y fortalecer las medidas de prevención.

Otros eventos bajo vigilancia sanitaria

El BEN también informó que durante la semana epidemiológica 13 se confirmaron tres nuevos casos de coqueluche, en un contexto de tendencia descendente iniciada a fines de 2025. El grupo más afectado es el de niños de 0 a 5 años, especialmente los menores de un año, que representan el 39,5% del total.

En cuanto al hantavirus, no se notificaron nuevos casos en la última semana. Hasta la semana 13 se confirmaron 32 casos distribuidos en la Provincia de Buenos Aires (14), Salta (12), Chubut (2), Río Negro (2), Entre Ríos (1) y Jujuy (1).

MEG/ff