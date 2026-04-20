El Observatorio de la Deuda Social de la UCA presentará este 22 de abril un panorama verdaderamente alarmante sobre la realidad de la infancia. Según los datos adelantados del informe, el 36,8% de los chicos aprende poco o podría aprender mucho más en la escuela. Este problema educativo está impulsado por problemas estructurales y la constante pérdida de días de clases.

Las barreras económicas bloquean el acceso a derechos de salud básicos de manera silenciosa y cotidiana. El documento anticipó que casi el 20% de los niños y adolescentes no puede ir al médico o al odontólogo por falta de dinero. Esta desigualdad profunda golpea con mayor fuerza a los sectores más vulnerables de la sociedad argentina.

La crisis alimentaria, por su parte, se mantiene como una herida muy difícil de cerrar en el tejido social. La asistencia de alimentación gratuita hoy alcanza a casi el 65% de los menores de edad a nivel nacional. Estos números reflejan el límite extremo al que llegaron los ingresos familiares.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La socialización también sufre bajo el peso constante de la vulnerabilidad económica y la exclusión del consumo. El 37,5% de los chicos experimenta graves privaciones en su vestimenta porque sus familias no pueden comprarles ropa. Esta carencia los expone a un doloroso sentido de marginación social frente a sus propios compañeros.

Toda esta suma de carencias materiales alimenta de manera directa una crisis de salud mental que enciende alertas. El estudio reveló que el 18,1% de los chicos muestra evidentes síntomas de tristeza o ansiedad en su día a día. Este malestar emocional afecta principalmente a los adolescentes y empeora notablemente todas sus perspectivas a futuro.

Vejez y niñez, los dos polos castigados en Argentina

El impacto de las aulas vacías

El sistema educativo exhibe desigualdades brutales dependiendo del estrato social y el lugar de residencia del alumno. 3 de cada 10 estudiantes asisten a escuelas que sufren un frecuente ausentismo docente o la constante suspensión de clases. Este problema crónico atenta contra las verdaderas posibilidades de igualdad y contención comunitaria.

El impacto de estos días perdidos es verdaderamente devastador para el desarrollo de los menores. El informe determinó que un chico que sufre esta inestabilidad tiene más de cinco veces más probabilidades de no aprender correctamente. Las condiciones reales de enseñanza terminan siendo un factor determinante para el fracaso escolar.

Esta enorme brecha educativa se ensancha drásticamente dependiendo del código postal donde habiten los estudiantes afectados. En el Conurbano bonaerense, la crisis de ausentismo castiga al 44% de los menores, la cifra más alta de la medición. Los sectores históricamente más desprotegidos siguen quedando sin herramientas claras para poder progresar.

Tristeza y aislamiento social

El bienestar emocional se convirtió en otra de las grandes víctimas de este complejo contexto socioeconómico actual. El anticipo del informe destaca que el 27,3% de los chicos tiene muy pocos amigos o enfrenta serias dificultades para hacerlos. Esto deriva en un aislamiento social que se agrava fuertemente con el paso del tiempo.

Esta dolorosa falta de vínculos de pertenencia golpea con especial dureza a quienes habitan en los estratos más castigados. Las barreras económicas no solo limitan los bienes materiales, sino que destruyen la construcción de identidad juvenil. El profundo sentimiento de exclusión termina apagando las motivaciones naturales de miles de chicos.

Finalmente, todos estos obstáculos emocionales y sociales terminan saboteando por completo el rendimiento escolar cotidiano. Los alumnos que tienen marcados problemas para socializar casi duplican sus probabilidades de atrasarse en el aula. Así, la tristeza, la falta de vínculos y la pobreza se combinan letalmente para cerrar las puertas al futuro.

TC/ML