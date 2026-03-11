Delincuencia joven: mas allá de la edad de imputabilidad

En las últimas semanas, la edad de imputabilidad en Argentina aterrizó en la agenda pública. Cabe preguntarnos, lógicamente, sobre la violencia juvenil.

Para eso, primero, algunos números: Cada fin de semana se registran más de 1.000 peleas fuera de los boliches en Buenos Aires (Sindicato de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de Argentina).

Además, entre 2024 y 2025 se registraron más de 140.000 casos de bullying graves en Argentina (Bullying Sin Fronteras). El número mayor reportado hasta ahora. El número seguramente sea mucho mayor si se tienen en cuenta los casos no reportados.

Entonces, ¿por qué aumenta la violencia juvenil? La respuesta que nuclea estas problemáticas es la exclusión.

Por un lado, la exclusión económica: más del 75% de los delincuentes juveniles pertenecen a sectores económicamente vulnerables, según el SAIJ. Y por el otro lado, y aquí es donde me detengo, la exclusión social, específicamente el bullying.

Argentina se ubica en el puesto 10 de países con más bullying del mundo. Otras naciones en el triste top 10 son Costa Rica, México, Estados Unidos y España. 6 de cada 10 chicos argentinos en primaria reportan que fueron víctimas del bullying, de acuerdo al Observatorio de Argentinos por la Educación.

Entonces, ¿cuál es la relación entre el bullying y el delito joven? Demasiado estrecha.

Tanto las víctimas de acoso escolar como el victimario tienen más posibilidades de cometer un delito en los próximos años de vida. El agresor tiene 25% más probabilidades de convertirse en un delincuente, según el Observatorio Internacional de Violencia Escolar.

Pero el hallazgo más importante de este análisis fue que “la perpetración de acoso escolar fue un predictor significativo de violencia un promedio de seis años después en la vida”.

Y aquí está la cuestión. Si tenemos en cuenta que la mayoría de los chicos reciben bullying en la primaria, es decir, a los 8, 9 o 10 años y sumamos los 6 años posteriores, estamos justo hablando de entre los 14, 15, y16 años; momento en que la edad de imputabilidad entra en cuestión.

Es momento de preguntarnos dónde se planta la semilla para los delincuentes jóvenes.

LT