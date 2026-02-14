"Amigos, ya tengo el 50% del dinero": Matías Garate desafió el 'bullying' de redes por su discapacidad

"Amigos, estamos al 50% del objetivo. O sea ya estamos muy cerca del número preferido del general Perón. Muchas gracias a todos los que donaron y compartieron", posteó anoche el joven Matías Garate, luego de haber disparado una enorme polémica en redes, recibiendo miles de ataques, tras pedir ayuda para costear una prótesis que necesita por su grave discapacidad. El joven, que defiende a ultranza al presidente Javier Milei en redes, sufre efectos del Síndrome de Moebius, le faltan las manos y una de sus piernas llega a la rodilla, conformando un cuadro dramático que desafía estudiando e intentando seguir adelante.

Garate, que en su perfil de X se describe como “Sicario Digital. Gordo brazo armado. Ancap no imbécil”, contó en medio de esos ataques que ya había recaudado más de la mitad del dinero que necesita. "Invoco a todos los peronistas para poder llegar a los 14 ", chicaneó, generando más 'vendetas'. La prótesis que necesita, vale resaltarlo, tiene un valor superior a los 22 millones de pesos.

En su pedido de ayuda Garate admitió que tramitar esa prótesis por los canales de asistencia oficial “puede tardar meses y necesito volver a caminar ahora”, graficando un cuadro que sufren miles de discapacitados de todo el país, agregando los datos de su cuenta: CVU: 0000003100076017541027 , alias: matig.02, a nombre de Matias Fernando Garate.

Como era de esperarse, el posteo generó una polémica feroz, entre quienes le recprochaban su militancia libertaria, un gobierno que claramente desprecia a los discapacitados, mientras otros celebraban la rapidez con la que se alcanzó la suma parcial. Muchos le enrostraban su perfil de “sicario digital” y sus constantes cruces en redes contra "los kukas" o todos los que reclaman mayor intervención estatal o critican a la oposición política.

Las colectas, los pedidos de ayuda y la defensa del ajuste conviven en el mismo posteo de Matías Garate. Militantes que enfrentan alquileres impagos, prótesis millonarias o ingresos inestables defienden el rumbo económico de Milei, pero terminan apelando a la solidaridad privada como respuesta a ese Estado que se corrió. No buscan ampliación de derechos ni prestaciones, prefieren pasar el CBU y porque así la respuesta no es política.

Fue este jueves 12 de febrero, poco después de las 3 de la tarde, que el joven libertario contó su dura encrucijada, a causa del síndrome de Moebius, una terrible condición que afectó el desarrollo de sus extremidades. Eso lo obliga a usar prótesis de manos y su pierna izquierda llega hasta la rodilla. Estudia inteligencia artificial y es un entusiasta militante libertario, llegó incluso a hablar junto a Leila Limoine en el Congreso a favor del Gobierno cuando la polémica por los recortes que Milei impulsaba en la atención a discapacitados dominaba el debate político. Y muchos le recordaron la dureza de sus ataques a opositores, tantas veces agraviantes, reprochándole incluso que admitiera “que el precio de la prótesis que necesita se actualiza constantemente", cuando “el Gobierno que defendés dice que aniquiló la inflación”...

El mensaje de Garate decía lo siguiente: “Les cuento rápido. Nací con síndrome de Moebius. En mi caso, la pierna izquierda llega hasta la rodilla, así que uso una prótesis para caminar.

Hace tiempo inicié el trámite para las prótesis de los brazos, que está en curso y si Dios quiere pronto va a salir. Pero en diciembre me caí, me fisuré la cadera y estuve un mes y medio en cama.

Por suerte ya soldó bien y la semana pasada tenía que empezar de a poco a volver a caminar.

Cuando me volví a poner la prótesis de la pierna, me di cuenta de que estaba rota. Podría iniciar el trámite para que me cubran una nueva, pero sabemos que puede tardar meses y necesito volver a caminar ahora para seguir con la rehabilitación. La prótesis cuesta $22.449.911 y se actualiza constantemente. Si podés ayudar con lo que sea, suma muchísimo. Y si no, compartir también ayuda un montón”.

