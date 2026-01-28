Brutal golpiza a adolescente con autismo en Morón: cinco chicas la dejaron inconsciente en un corso local

La madrugada del domingo 28 de enero se convirtió en una pesadilla para Quimey, una adolescente de 14 años con autismo leve, cuando fue violentamente atacada por un grupo de cinco chicas en un corso organizado en el barrio Patagones, en el partido de Morón, zona oeste del conurbano bonaerense.

Quimey, que había acudido al evento en compañía de dos de sus hermanos, una cuñada y su primo bebé, fue sorprendida por el ataque a los pocos minutos de haber llegado. Según testigos del hecho, las agresoras, todas vecinas de la joven, la llamaron para hablar, pero rápidamente la invitaron a pelear “mano a mano”. Cuando la adolescente intentó reaccionar, ya estaba siendo derribada al suelo y sometida a una golpiza imparable.

Uno de los momentos más impactantes de la agresión quedó registrado en videos que circularon en redes sociales. En las imágenes se observa a una de las agresoras, vestida con una musculosa rojiza, golpeando ferozmente a Quimey mientras otra de las chicas anima a la atacante, exclamando: "¡Dale, Mia! ¡Dale, dale!" La joven, tendida en el piso, fue golpeada sin piedad mientras su hermano de 16 años intentaba defenderla. Sin embargo, la turba de agresores y espectadores impidió que pudiera intervenir.

A raíz de la brutal golpiza, Quimey quedó inconsciente y comenzó a convulsionar. Fue atendida por personal de SAME y trasladada de urgencia al Hospital Posadas, donde recibió atención médica. Tras realizarle diversos estudios, se le diagnosticaron politraumatismos, aunque, afortunadamente, no sufrió daños mayores a nivel físico. Sin embargo, las secuelas emocionales no se hicieron esperar. La adolescente ha experimentado ataques de pánico, insomnio y un profundo temor desde el ataque.

La madre de Quimey, Valeria, expresó su angustia en un medio local, revelando que su hija ha sido víctima de constantes burlas y agresiones, tanto físicas como verbales, desde hace tiempo. Según relató, en redes sociales se refirieron a su hija de manera despectiva, llamándola "discapacitada" y “tontita”. Incluso la incitaron a asistir a una escuela especial, aumentando el dolor emocional que ya atravesaba la joven.

El día después de la golpiza, Valeria radicó una denuncia en la Comisaría 4° de Morón y adelantó que tomará acciones legales adicionales ante la Fiscalía. Aunque algunas de las agresoras fueron identificadas, dos de ellas son menores de edad, lo que genera una mayor preocupación sobre la responsabilidad penal en estos casos.

Patricia Bullrich se pronuncia sobre el caso

La exministra de Seguridad y actual senadora, Patricia Bullrich, se manifestó sobre el ataque a través de las redes sociales. En el marco del debate sobre un nuevo Régimen Penal Juvenil, que busca reducir la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, Bullrich aseguró que las menores involucradas en la golpiza deben ser investigadas y responsabilizadas por sus actos. “Con la nueva Ley Penal Juvenil, ambas serán investigadas por el hecho. Basta de edad como excusa: las hacen, las pagan”, enfatizó la dirigente política.

El caso sigue en investigación, y las autoridades esperan poder esclarecer todos los detalles detrás de este brutal ataque, mientras la comunidad espera respuestas sobre cómo se abordará la creciente violencia juvenil en la región.

LB/DCQ

