Subejecución presupuestaria en Discapacidad y en otras áreas clave

Si bien durante 2024 y 2025 el gobierno libertario de Javier Milei se manejó sin ley de presupuesto aprobada por el Congreso Nacional, teniendo que apelar a la prórroga del presupuesto 2023 de su competidor en las elecciones presidenciales y ministro de economía de ese entonces, Sergio Massa, el gobierno administró las partidas presupuestarias a fuerza de decisiones administrativas. Durante el año 2025, en la gran mayoría de los organismos públicos y dependencias, el presupuesto autoasignado por Javier Milei y los sucesivos Jefes de Gabinete de Ministros tuvo una alta ejecución presupuestaria, superando el 95% de los montos asignados.

No obstante, revisando la web www.presupuestoabierto.gob.ar llaman la atención distintos casos de subejecución presupuestaria muy marcada. En esta nota vamos a analizar cuatro casos que destacan por ser áreas sensibles y estratégicas.

Agencia Nacional de Puertos y Navegación

En esta área se observa una subejecución muy marcada. El organismo tenía previsto un presupuesto de $9.122,03 millones, pero se utilizaron sólo $5.517,32 millones, lo que representa un 60,49% de lo asignado en servicios no personales. En gastos de personal la subejecución es casi total: de $5.309,66 millones sólo se devengaron $67,11 millones, lo que significa un 1,26% en un área más que estratégica para las exportaciones e importaciones de todo tipo. Ni hablar de la polémica que se generó con el dragado y la administración de la hidrovía del Río Paraná. En el caso de bienes de uso no hubo ninguna ejecución presupuestaria para los $2.385 millones rubricados en el presupuesto 2025.

Cuán estratégica será la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, que este jueves 22, desde esa repartición se publica la resolución 4/2026 donde se dispone la suspensión de la habilitación del Puerto de Ushuaia por un término de 12 meses. No parece casual que se inhabilita este puerto al mismo tiempo que el presidente norteamericano Donald Trump desarrolla su prédica expansionista, reclamando para el Departamento de Estado la totalidad del continente americano o pretendiendo anexar Groenlandia y Canadá como una prioridad geopolítica del momento para los Estados Unidos.

Autoridad Regulatoria Nuclear

El gobierno nacional, a través de quien fuera el jefe de asesores del presidente, Gabriel Reidel, permanentemente insiste en asignar al sector nuclear un rol preponderante como salida energética, incluso para abastecer de energía a posibles plantas de Data Centers vinculados a desarrollo de Inteligencia Artificial. Recordemos que se adelantó que la empresa OpenAI estaría dispuesta a desarrollar el proyecto Stargate en nuestro país realizando importantes inversiones.

Sin embargo, durante el 2025 esta dependencia tuvo una marcada subejecución presupuestaria en el rubro de Transferencias, donde se debe abonar a distintos organismos internacionales. Se había previsto $4.831,25 millones, mientras que se ejecutaron $3.580,23 millones, lo que significa un 74,11% de lo previsto. En el caso de los servicios no personales se presupuestaron $3.918,66 millones, pero se ejecutaron $2.621,46 millones, lo que significa un 66,9%. Lo mismo ocurrió con bienes de consumo, que se ejecutó un 65,87%, o en el caso de los bienes de uso, que se aplicó un 76,89% de lo presupuestado.

INTI – Instituto Nacional de Tecnología Industrial

En el caso del INTI, un instituto prestigioso a nivel nacional e internacional, el gobierno nacional lo fue desmembrando, eliminando organismos que desarrollaban los estándares necesarios para distintos tipos de industrias de nuestro país. En este caso la subejecución presupuestaria se encuentra en los gastos de personal, donde se devengó el 83,07% del presupuesto pautado. Puede no parecer mucho en términos porcentuales, pero de los $66.351,97 millones se utilizaron $55.118,05 millones, recortando aproximadamente el 80% de los beneficios y las compensaciones del personal.

Agencia Nacional de Discapacidad

Sin dudas, de todos estos ejemplos el que más impacta es el de lo que era la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), luego de las denuncias de corrupción de quien era el titular del organismo y los manejos con distintos laboratorios, distribuidores y droguerías. Luego de haber recortado las prestaciones para las y los discapacitados y sus familias, el Congreso Nacional sancionó la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue luego vetada por el presidente Javier Milei. Posteriormente vino la ratificación de la norma en ambas cámaras legislativas y el pedido de la justicia para que el PEN cumpla con esta ley cuanto antes.

Observamos que en el año 2025, en la Agencia Nacional de Discapacidad, en el apartado Servicios no Personales, en el área de Servicios Técnicos y Profesionales solo se cumplió con el 55,24% del monto presupuestado, es decir que de $22.592,98 millones se utilizaron $12.479,91 millones. También en los servicios básicos se ejecutaron 17,97% de los $11.943,13 millones. En tanto que en mantenimiento, reparación y limpieza se ejecutó el 79,12%.

Si bien en otras áreas de ANDIS la ejecución superó el 90%, como en la mayoría de los organismos del Estado nacional, no deja de sorprender que, así como estos cuatro ejemplos que reproducimos en esta nota, hay áreas sensibles, críticas y estratégicas donde no se ejecutó el presupuesto que estaba asignado. Veremos si a fin de 2026, ya con la Ley de Presupuesto aprobada en el Congreso Nacional, cuáles son los porcentajes de ejecución para estos organismos y el conjunto de la administración pública nacional.

