Rutas en estado "catastrófico" y subejecución de presupuesto para su mantenimiento

En plena temporada turística, el estado de las rutas nacionales es “catastrófico” describen los trabajadores de Vialidad Nacional. Este año el Gobierno volvió a subejecutar el presupuesto del área, lo que impacta directamente en el mantenimiento de los caminos.

Las rutas en mal estado aumentan los siniestros viales y los costos en el transporte de insumos para la producción. La Ruta Nacional 151 es una de las más afectadas a la altura de La Pampa, pero también del Alto Valle de Río Negro, donde colapsa por el tráfico de camiones que van a Vaca Muerta.

“Hemos denunciado varios casos, la 151 es una ruta mortal, que une Algarrobo del Águila (La Pampa) con 25 de Mayo”, describió Miguel Ángel Chamorro, del Sindicato de Trabajadores Viales, en diálogo con Radio 750. “Antes se tapaban los pozos, ahora ni siquiera eso, porque no llega material y tenemos poca gente”, explicó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Argentina frenó la inversión en el CAREM: 2025 fue el primer año con fondos "casi 0" para el reactor nuclear nacional

Chamorro señaló que las rutas nacionales en La Pampa “hace rato están deterioradas” pero que ahora el “estado es catastrófico” y que ese escenario también se da en todas las provincias. Los fondos para el mantenimiento de las rutas salen del Impuesto a los Combustibles Líquidos, pero no llegaron a destino. El referente sindical aseguró que, a pesar de que le enviaron una carta a las autoridades para que informen sobre qué están haciendo con los “billones” recaudados, no obtuvieron respuesta.

Además de la ausencia de material, la situación de los trabajadores de la Dirección de Vialidad Nacimiento pende de un hilo: el Gobierno no sólo no actualizó los salarios acorde a la inflación sino que esperan que próximamente avance con la desvinculación de operarios. “Hace un año no tenemos paritarias, a la primera reunión no fueron y la segunda no llevaron ninguna respuesta”, añadió Chamorro.

“Ahora van a salir los retiros voluntarios, entre el 15 de enero y el 15 de febrero. Todos sabemos que el retiro voluntario es nada, un trabajador de 20 años de antigüedad se va con 10, 15 millones de pesos. Eso ya se vio en el menemismo, en el macrismo, aunque antes podías comprar autos para taxis, ahora ni siquiera para Uber”, aseguró el sindicalista.

Subejecución de fondos para arreglar rutas

Desde el Sindicato de Trabajadores de Vialidad advierten que la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura (UCOFIN) tiene fondos para realizar las obras en las rutas pero "están retenidos en las cuentas del Estado o en cuentas fiduciarias sin ser ejecutados".

“No es que UCOFIN tenga dinero suyo sin justificar. Según la legislación argentina, hay una cadena de recaudación, depósito fiduciario y transferencia para obra pública. Lo que está ocurriendo es que el Estado recauda impuestos que por ley deberían ir a infraestructura vial; esos fondos se depositan en instrumentos fiduciarios bajo supervisión de UCOFIN, pero no se liberan ni se transfieren en tiempo y forma a quienes ejecutan las obras, por decisión política o reprogramación presupuestaria, lo que deja obras paralizadas o sin fondos”, detalló STV en un comunicado en redes.

Vialidad Nacional debe realizar obras “urgentes” en la Ruta 40, tras fallo de la Justicia

De la misma manera, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), detalló en su último informe que el Gobierno subejecutó fuertemente el presupuesto en áreas sensibles como el mantenimiento de las rutas. En ese sentido señaló que respecto al 2023, en 2025 la Dirección Nacional de Vialidad sufrió una caída en ejecución del 72%.

“En transporte y obra pública, la ejecución es extremadamente baja, con caídas que van del 74% al 100%. Los mayores retrocesos se observan en Infraestructura en Municipios (-100%), Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación (-98%), Construcción de Túneles y Puentes Grandes (-95%), Obras Viales fuera de la Red Vial Nacional (-95,2%), Desarrollo de Obra Pública (-93,5%), Desarrollo de la Cuenca Matanza–Riachuelo (-92%) y Rutas Seguras (-89%)”, señaló el informe de CEPA.

LM/ML