Ian Moche pidió a Diputados que "sancione o expulse" a Lilia Lemoine por decir que finge ser autista

Ian Moche, el niño activista por los derechos del colectivo de discapacidad, presentó este viernes 6 de febrero un pedido a la Cámara baja exigiendo que “aplique una sanción disciplinaria o expulse” del cuerpo por “inhabilidad moral” a Lilia Lemoine, diputada nacional de La Libertad Avanza, luego de que la legisladora lo acusara de “actuar como autista” y asegurara que su progenitora, Marlene Spesso, “no estaba bien de la cabeza”.

Ian Moche con su madre

El abogado Andrés Gil Domínguez, quien representa al menor de edad en este conflicto, escribió en sus redes sociales: “Ian Moche denunció a la Diputada Nacional Lilia Lemoine por inhabilidad moral para que la Cámara de Diputados aplique una sanción disciplinaria o la expulse del cuerpo. Ahora los representantes del pueblo tienen la palabra”.

Diputados repudiaron los dichos de Lilia Lemoine sobre Ian Moche, y le exigieron disculpas públicas

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

No es la primera vez que el menor recibe un ataque del oficialismo: el propio presidente Javier Milei escribió un tuit involucrando al niño en una presunta “operación kirchnerista” en contra de su gobierno. Por ese episodio, los padres de Moche denunciaron “hostigamiento” y “violencia simbólica” por parte del máximo referente de La Libertad Avanza, quien llamó “kukas” al menor y a su entorno.

Lemoine fue mucho más frontal en su ataque contra Moche: “Estamos en una sociedad hipócrita, en la que una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista”.

Consultada por Perfil sobre el pedido del niño solicitando sanciones en su contra, la legisladora, por el momento, no quiso hacer declaraciones.

Javier Milei contra Ian Moche

El cuestionamiento del ministro Larroque a Milei y su defensa de Moche

"En este tiempo en el que el Presidente descarga toda su crueldad sobre los más vulnerables, en la Provincia asumimos el compromiso de trabajar por la plena inclusión de las personas con discapacidad”, escribió el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, en su cuenta oficial de X, en septiembre de 2025, tras el cruce del niño con Milei.

El gobernador Axel Kicillof y su ministro Andrés Larroque

Y agregó que habló con el joven y su familia sobre “proyectos para defender los derechos de las personas del espectro autista y de todas las personas con discapacidad. Una comunidad más empática e inclusiva se construye con ejemplos como el de Ian”.

HM