Una lapicera con un busto articulado de Javier Milei, una motosierra en miniatura y un sistema de audio que reproduce frases icónicas del Presidente se convirtió este sábado en tema de conversación en redes sociales, luego de que las diputadas libertarias Lilia Lemoine y Karen Reichardt la promocionaran públicamente.

El objeto, comercializado por un emprendimiento privado, llamó la atención no tanto por su valor comercial sino por su uso simbólico y político, al ser presentado por legisladoras oficialistas como parte del folclore libertario, incluso en clave humorística vinculada al trabajo legislativo.

Aunque el producto ya era promocionado en noviembre, este sábado 30 las dos diputadas lo promocionaron en sus redes. Lemoine lo hizo mediante un posteo en sus redes sociales, en las que compartió un video usando el objeto en cuestión. "Para la cartera de la dama, el bolsillo del caballero: ¡esta herramienta te ayuda con la producción de lágrimas de zurdo!", escribió Lemoine en su cuenta de X.

En el video, se ve a la diputada tocando el botón y, desde un pequeño parlante, la lapicera devuelve: "El que las hace, las paga"; "Hoy comienza una nueva era en la Argentina" o "Prefiero decirles una verdad incómoda antes que una mentira confortable".

"Tengo birome para el Congreso", bromeó Lemoine. Minutos después, otra diputada oficialista, Karen Reichardt, replicó la publicación de su compañera de bancada con entusiasmo: "Lo veo y lo quiero; lo veo y lo quiero". La respuesta de Lemoine no tardó en llegar: "Es para usar en las comisiones".

La noticia se difundió rápidamente en redes sociales a la vez que se difundió el nombre del emprendimiento: Lionic Shop, y que promocionó sus perfiles en todas las redes sociales. La lapicera cuesta 24 mil pesos y prometen envío rápido para sus compradores.

"Presiona y ruge; audio digital con 7 frases auténticas del León (Javier Milei); diseño exclusivo y caricaturizado; perfecta para coleccionistas y fanáticos. Incluye packaging edición limitada. ¡Coleccioná tu Lionic ahora y traé las fuerzas del León a tu escritorio!", continúa la promoción de Lionic Shop. Brocado S. A. no ofrece, al menos en este sitio, ningún otro producto a la venta y declara que su domicilio se encuentra en Villa Crespo. Por otro lado, el emprendimiento señala como su actividad registrada ante la ARCA: "Confección de ropa de trabajo, uniformes y guardapolvos", desde 2013.

