Unicef confirmó que bajó la pobreza infantil en Argentina.

El 31% de los hogares con niñas, niños y adolescentes de Argentina tiene ingresos mensuales que no alcanzan para cubrir sus gastos corrientes. Este porcentaje refleja, sin embargo, una recuperación respecto del año pasado, cuando la cifra alcanzaba 48%, de acuerdo con una nueva encuesta de UNICEF Argentina. El alivio en los ingresos se registra especialmente en los sectores más vulnerables.

La 9na Encuesta rápida, que analiza la situación de la infancia y la adolescencia en Argentina, sostiene también que el endeudamiento de los hogares creció en el último año 8 puntos y llega al 31% (con tarjetas de crédito, bancos, prestamistas o ANSES). Si se suman los préstamos por billeteras virtuales, aplicaciones o a través de mecanismos informales, el porcentaje asciende a 45.

Esta encuesta se realiza de manera ininterrumpida desde 2020 e indaga sobre el contexto económico y de ingresos de los hogares con niños y niñas, las distintas estrategias que utilizan para hacer frente a sus gastos, la alimentación y la situación de la adolescencia, entre otros temas de interés.

El análisis muestra una mejora en la capacidad de las familias para afrontar gastos vinculados a la infancia, como útiles, vestimenta y salidas. También se observa una mejora en el acceso a servicios básicos: la proporción de hogares que no puede asistir al médico o dentista por falta de recursos bajó 8 puntos, mientras que el consumo de alimentos muestra una recuperación, con una reducción del 52% al 30% de hogares que deben restringir comidas por falta de dinero.

Estos avances se dan en un contexto en el que la pobreza infantil alcanza al 46,1% de los chicos y chicas, a pesar de haberse reducido 21 puntos porcentuales en el primer semestre de 2025 en comparación al mismo período del año anterior. Mientras, la pobreza extrema llega al 10,2% (EPH-INDEC), cayendo 17 puntos, de acuerdo con los datos oficiales más recientes.