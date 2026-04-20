Marta Cohen y una advertencia global: “En la OMS se pronostica que habrá una nueva pandemia como el Covid”

El avance del cambio climático y el contacto estrecho con la fauna silvestre han multiplicado el riesgo de zoonosis, consolidando la evidencia científica sobre la inminencia de nuevas crisis sanitarias globales. Según la entrevista en Modo Fontevecchia, por Net TV, la prestigiosa patóloga argentina Marta Cohen analiza los desafíos de la salud pública y presenta su libro autobiográfico "En busca del sol", al tiempo que advierte con firmeza: “En la Organización Mundial de la Salud (OMS) se pronostica que habrá una nueva pandemia como el virus SARS-CoV-2​”.

La médica argentina reconocida a nivel internacional, especializada en patología pediátrica, Marta Cohen, desarrolló su carrera en el Reino Unido, donde trabaja desde hace años en el Hospital de Niños de Sheffield y también es profesora honoraria en la universidad de esa ciudad. Su trabajo se centra principalmente en la investigación de la muerte súbita del lactante, un campo en el que es referente internacional. A lo largo de su trayectoria ocupó cargos relevantes, como la presidencia de la Asociación Internacional de Patología Pediátrica entre 2016 y 2018, y fue distinguida por su labor científica con el título de Oficial de la Orden del Imperio Británico (OBE), otorgado por la monarquía del Reino Unido.

Este es un contexto en el que no solamente la guerra que se está viviendo en el Golfo materializa la violencia, sino también, desde Estados Unidos, el abandono de organizaciones, la crítica a instituciones e incluso a la Organización Mundial de la Salud representan otra forma de violencia. ¿Cuál es tu visión sobre lo que está pasando con este organismo y con los espacios que, a nivel internacional, deben trabajar para mejorar la salud?

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El retiro de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud le implica a esta un 18% menos del presupuesto. El presupuesto de Argentina era de muy pocos millones, 3.000 o 4.000 millones, pero en el caso de Estados Unidos representaba el 18% del total. Por lo tanto, tiene muchas implicaciones.

Yo, en este momento, estoy en un congreso europeo de microbiología y enfermedades infecciosas, donde estoy a cargo de un grupo de estudio de la microbiología de autopsia. Han realizado muchas presentaciones. Por ejemplo, una cuestión muy importante que está cada vez más presente es la resistencia a los antibióticos. Abrió esta sesión Tedros Ghebreyesus, el presidente de la OMS, y después hubo representantes del Banco Mundial explicando cómo pueden dar fondos a los países para combatir y prevenir que haya cada vez mayor resistencia antibiótica.

En este momento el mundo pierde 1.7 trillones de dólares por infecciones relacionadas con bacterias resistentes a los antibióticos, por la mortalidad, por el gasto del sistema de salud y por las enfermedades prolongadas de la gente que deja de trabajar. Todo esto va a aumentar; se calcula que crecerá un 70% la incidencia de enfermedades infecciosas con bacterias resistentes, y esto puede llegar a 10 millones de muertes por año en el mundo.

En este momento son 7.7. Así que la situación es grave.

Hoy estuve en otra reunión sobre pandemias, donde se planteó que va a haber otra posibilidad de pandemia, seguro. La persona que presentó, que fue muy interesante, se llama Edward Holmes y fue, junto con un profesor chino, uno de los que descubrieron el genoma del virus COVID, del SARS-CoV-2, y señaló que habrá nuevas oportunidades, porque con el cambio climático se va a hacer más angosta la superficie de la Tierra donde viven los animales y los humanos por el calentamiento, y eso hará que entremos tanto en contacto que surgirán nuevos virus desde los mamíferos.

Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Prepararnos, tener sistemas de vigilancia zoonótica y contar con recursos, porque eso no se hace sin fondos. Si no hay Organización Mundial de la Salud o algo similar, es muy difícil estar preparados nuevamente, y cada vez más la brecha entre los países de alto ingreso y los de menores ingresos se amplía.

Todavía no tuvimos la oportunidad de entrevistarte a partir de “En busca del sol”. ¿Qué metáfora significa?

“En busca del sol”, en realidad, el sol para mí es la positividad, el abrigo, el superar, el ser resiliente. Escucho mucha música y me gustó una canción de Álvaro Soler y David Bisbal que se llama “Contracorriente”, donde hablan de ir a contracorriente, persiguiendo el sol, buscándolo. Entonces dije, al principio pensé en ponerle “Mirando al sol”, pero después opté por “En busca de”, porque cuando estamos en un momento de oscuridad como el que vive el mundo, donde todos lo sentimos, uno tiene que buscar la positividad y cómo ser resiliente.

Desde la medicina, que es mi profesión, desde la maternidad, porque tengo un hijo, mi primer hijo tiene 35 años y presenta una discapacidad muy severa, con un desarrollo mental de 5 meses y vive con nosotros. Cómo logré trabajar para que él viva en casa, con mi esposo, con un equipo que lo cuida, e ir superando las barreras que enfrentamos, y la mujer que soy. Porque ser mujer en un mundo que todavía sigue muy dominado por los hombres es difícil.

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Son tres caminos que se entrecruzan y eso fue lo que intenté plasmar en ese libro.

MV