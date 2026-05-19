El Ministerio de Salud de la Nación envió 20.000 dosis adicionales de la vacuna contra la fiebre amarilla a la provincia de Salta para iniciar una campaña de inmunización focalizada en las localidades fronterizas. La medida sanitaria respondió directamente a la confirmación de cuatro casos activos en el departamento boliviano de Santa Cruz y un contagio extra registrado en la región de La Paz.

La agencia Noticias Argentinas comunicó que la estrategia de distribución se diagramó de forma escalonada con las autoridades salteñas para mitigar el riesgo de reintroducción del virus en el territorio nacional. Argentina no registra casos autóctonos de la enfermedad desde 2009 ni infecciones importadas desde 2018. El objetivo gubernamental se centra en blindar la frontera ante el intenso flujo migratorio diario y la cercanía geográfica con la ecorregión de las Yungas.

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Qué zonas estarán bajo vigilancia por el brote en Bolivia

La vigilancia epidemiológica se concentra específicamente en los departamentos norteños de Orán, San Martín y Santa Victoria. Durante la actual temporada invernal, el sistema de salud argentino estudió 97 casos sospechosos en la región, pero los análisis de laboratorio descartaron la presencia del virus en la totalidad de las muestras.

El plan de contingencia sanitaria delimitó el operativo de vacunación en los municipios de Aguaray, Aguas Blancas, Salvador Mazza, Los Toldos, Isla de Cañas y Mecoyita. Las autoridades sanitarias nacionales explicaron que las dosis se calcularon tras un relevamiento de la población local que carecía de la cobertura médica correspondiente.

En la localidad de Mecoyita el operativo incluyó a la totalidad de los habitantes estables. Este territorio fronterizo no estaba incorporado previamente en el Calendario Nacional de Vacunación, lo que obligó a una intervención territorial completa para constituir una barrera inmunológica efectiva contra la picadura de mosquitos transmisores.

El Ministerio de Salud envió 20.000 dosis adicionales de la vacuna contra la fiebre amarilla transmitida por el mosquito Aedes aegypti.

El monitoreo oficial incluyó la búsqueda activa de cuadros febriles en humanos y el control biológico en poblaciones de primates y mosquitos de la región forestal. Los laboratorios de la Red Nacional de Diagnóstico intensificaron los muestreos sobre el mosquito Aedes aegypti urbano y las especies silvestres características del área selvática.

Cómo impacta el brote de Bolivia en la frontera de Argentina

El avance del virus en los departamentos bolivianos de Santa Cruz y La Paz generó una alerta inmediata en las provincias del norte argentino debido a la continuidad ecológica de la ecorregión de las Yungas. El tránsito vecinal fronterizo y las actividades comerciales rurales facilitan la potencial dispersión del vector infectado.

El Ministerio de Salud de la Nación dispuso el envío de 20 mil dosis inmunizadoras para crear un cordón sanitario en los departamentos de Orán, San Martín y Santa Victoria, minimizando las chances de reactivación de un virus que no genera transmisiones locales en el país desde hace 17 años.

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Quiénes deben recibir la vacuna contra la fiebre amarilla en Salta

La estrategia diseñada por las carteras de salud nacional y provincial determina que la prioridad absoluta de inmunización corresponde a los ciudadanos residentes de entre 20 y 59 años asentados en las localidades fronterizas salteñas. El universo de pacientes obligatorios sumó de manera prioritaria a los trabajadores rurales temporarios, personal de fuerzas de seguridad fronterizas y guardaparques.

El relevamiento oficial detectó que el brote en Bolivia afectó principalmente a jóvenes desprovistos de coberturas previas, motivo por el cual el bloqueo en territorio argentino se focalizó en las poblaciones activas con mayor exposición a ambientes selváticos.

API/AF