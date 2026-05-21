Los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) indicaron que el país reforzará las restricciones de viaje para evitar la entrada de la enfermedad de ébola, en medio de los actuales brotes en el este y centro de África.

También se estableció que a partir de este jueves, todos los ciudadanos estadounidenses que lleguen a su país desde la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur dentro de los 21 días previos a su arribo, deberán ingresar únicamente a través del Aeropuerto Internacional de Washington Dulles (IAD) para una detección mejorada.

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Las medidas que tomará el gobierno de Estados Unidos

Todos los ciudadanos estadounidenses que lleguen a su país desde la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur dentro de los 21 días previos a su arribo, deberán ingresar únicamente a través del Aeropuerto Internacional de Washington Dulles (IAD).

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aplicarán una detección mejorada de salud pública en IAD en respuesta al brote de Ébola.

Los CDC señalaron en una declaración que trabajarán con el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales para implementar medidas tendientes a reducir el riesgo de entrada a Estados Unidos de la enfermedad del ébola causada por el virus Bundibugyo.

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La revisión de salud pública será más exhaustiva, en tanto que se aplicarán restricciones de ingreso para quienes ostenten pasaportes no estadounidenses que hayan estado en Uganda, República Democrática del Congo o Sudáfrica en los últimos 21 días.

Se coordinarán acciones con aerolíneas, socios internacionales y funcionarios en puertos de entrada para identificar y gestionar a viajeros que pudieran haber estado expuestos al virus de ébola.

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Los CDC señalaron en una declaración que trabajarán con el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales para implementar medidas tendientes a reducir el riesgo de entrada a Estados Unidos de la enfermedad del ébola causada por el virus Bundibugyo.

El riesgo inmediato para el público estadounidense en general sigue siendo bajo en este momento, indicó la agencia, y agregó que seguirá evaluando la situación cambiante y podrá ajustar las medidas de salud pública conforme haya más información disponible.

De acuerdo con los CDC, actualmente no existe una vacuna contra el virus Bundibugyo y el tratamiento consiste principalmente en cuidado paliativo, según advirtió un cable de la agencia de noticias Xinhua.

Hasta el pasado lunes existían informes de 11 casos confirmados y 336 presuntos casos, incluyendo 88 decesos, en la República Democrática del Congo, así como dos casos confirmados, incluyendo un fallecimiento, en Uganda.