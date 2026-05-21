jueves 21 de mayo de 2026
INTERNACIONAL
Peligrosa advertencia

"Estaría encantado de hacerlo": Donald Trump amenazó con una intervención en Cuba y desató la furia de La Habana

El presidente de los Estados Unidos aseguró que ejecutará acciones directas contra la isla, rompiendo con décadas de política exterior. Mientras el Pentágono moviliza un portaaviones a la región, Miguel Díaz-Canel advirtió que un ataque provocaría un "baño de sangre" en toda América Latina.

Donald Trump 21052026
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un anuncio con el administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), Lee Zeldin, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 21 de mayo de 2026. | AFP

Donald Trump pateó el tablero de la política internacional y llevó la pelea con Cuba al extremo. En una sorpresiva declaración desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense amenazó sin vueltas con intervenir directamente en la isla, asegurando que estaría "encantado" de dar el paso militar que todos sus antecesores esquivaron durante el último medio siglo.

Sin filtros ante los periodistas, el republicano fue a fondo e, incluso, invitó a la comunidad cubana exiliada a sumarse a la movida. "Otros presidentes analizaron hacer algo durante 50 o 60 años. Y ahora parece que yo seré el que lo haga", dijo Trump, dejando en claro que no le temblará el pulso para involucrarse de lleno en un conflicto histórico con tal de quebrar al gobierno de La Habana.

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