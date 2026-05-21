"Estaría encantado de hacerlo": Donald Trump amenazó con una intervención en Cuba y desató la furia de La Habana

Donald Trump pateó el tablero de la política internacional y llevó la pelea con Cuba al extremo. En una sorpresiva declaración desde la Casa Blanca, el presidente estadounidense amenazó sin vueltas con intervenir directamente en la isla, asegurando que estaría "encantado" de dar el paso militar que todos sus antecesores esquivaron durante el último medio siglo.

Sin filtros ante los periodistas, el republicano fue a fondo e, incluso, invitó a la comunidad cubana exiliada a sumarse a la movida. "Otros presidentes analizaron hacer algo durante 50 o 60 años. Y ahora parece que yo seré el que lo haga", dijo Trump, dejando en claro que no le temblará el pulso para involucrarse de lleno en un conflicto histórico con tal de quebrar al gobierno de La Habana.

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