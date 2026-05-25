EE.UU. atacó bases de misiles en Irán mientras avanzaban negociaciones diplomáticas en Qatar

Estados Unidos confirmó este lunes una nueva serie de ataques contra bases de misiles en el sur de Irán, en medio de un escenario de negociaciones diplomáticas que buscaba frenar la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Según informó el Comando Central estadounidense, las operaciones incluyeron blancos militares vinculados a lanzadores de cohetes y embarcaciones sospechadas de intentar colocar minas en zonas estratégicas.

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El portavoz del comando para Oriente Medio, Tim Hawkins, aseguró que se trató de “ataques de autodefensa” destinados a proteger a las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región.

Ataques en plena negociación

La ofensiva se produjo en un momento clave, ya que Irán y Estados Unidos mantenían conversaciones indirectas en Qatar para intentar avanzar hacia un acuerdo que permitiera reducir tensiones y encaminar un posible alto el fuego.

Pese a los esfuerzos diplomáticos, los bombardeos volvieron a poner en duda la estabilidad de un proceso de acercamiento que había mostrado señales de avance en las últimas horas.

En paralelo, una delegación iraní de alto nivel llegó a Doha encabezada por dirigentes políticos y económicos del régimen, en una de las instancias diplomáticas más importantes desde el inicio de la guerra.

Trump endureció el tono

En medio de la tensión, Donald Trump volvió a intervenir públicamente y lanzó una fuerte advertencia sobre el programa nuclear iraní.

El exmandatario estadounidense exigió que Irán entregue su uranio enriquecido para que sea destruido bajo supervisión de Estados Unidos o mediante un mecanismo coordinado entre ambos países.

Sus declaraciones sumaron presión a unas negociaciones que ya atravesaban un escenario extremadamente frágil.

Caída del petróleo tras expectativas de acuerdo

La crisis también impactó de lleno en los mercados internacionales. El precio del petróleo WTI cayó más de un 5% ante las expectativas de un posible avance diplomático entre Washington y Teherán.

Sin embargo, la confirmación de nuevos ataques militares volvió a generar incertidumbre sobre la estabilidad regional y el futuro del suministro energético global.

Israel y Hezbolá profundizaron la escalada

El conflicto regional también continuó escalando en Líbano. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometió intensificar las operaciones contra Hezbolá y aseguró que Israel buscará “aplastar” al grupo respaldado por Irán.

Desde Teherán, en tanto, las autoridades iraníes insistieron en que cualquier acuerdo regional debía incluir también garantías para sus aliados en Medio Oriente.

LB/ML