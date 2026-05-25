Acciones globales alcanzan máximos por optimismo sobre un acuerdo con Irán

Las acciones globales subieron a máximos históricos y el petróleo cayó después de que funcionarios señalaran que EE.UU. estaba cerca de alcanzar un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Hormuz y restablecer los flujos de crudo. El dólar se debilitó.

Los contratos de futuros del S&P 500 avanzaron un 0,9%, mientras que los del Nasdaq 100 subieron un 1,4%. Los mercados al contado de EE.UU. permanecen cerrados el lunes por el feriado del Día de los Caídos. El dólar retrocedió frente a todos sus pares del Grupo de los 10.

El índice MSCI All Country World, la medida más amplia de las acciones globales, subió un 0,4% hasta un nivel de cierre récord. El índice de referencia europeo Stoxx 600 avanzó por sexta sesión consecutiva hasta su nivel intradía más alto desde el estallido de la guerra con Irán. Los volúmenes de negociación fueron bajos, con varios mercados cerrados por feriados, incluidos los del Reino Unido, Noruega y Dinamarca.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Donald Trump y las negociaciones con Irán: "Solo habrá un gran acuerdo para todos, o ningún acuerdo"

El crudo Brent cayó casi un 6% a menos de US$100 por barril, ante el optimismo de que un acuerdo ayude a restablecer el flujo de petróleo a través de la vital arteria de Medio Oriente. Altos funcionarios estadounidenses dijeron el domingo que EE.UU. e Irán estaban cerca de un acuerdo que reabriría el estrecho de Hormuz, aunque la aprobación final de ambas partes aún podría tardar varios días. Irán dijo que un acuerdo no es inminente, aunque existe consenso sobre varios temas.

La mejora en el sentimiento de riesgo se produce tras semanas de estancamiento entre EE.UU. e Irán después de varios intentos previos por alcanzar un acuerdo. Desde entonces, las acciones globales han repuntado por el optimismo de que las tensiones en Medio Oriente puedan disminuir y por el renovado entusiasmo en torno a la inteligencia artificial, mientras los elevados precios del petróleo y la mayor inflación llevaron los rendimientos de los bonos a máximos de varios años.

“Un claro factor de FOMO contribuye a un apetito por el riesgo global inesperadamente fuerte: los inversionistas no quieren quedarse fuera si la guerra con Irán llega a su fin mientras el tema de la IA sigue impulsando al mercado bursátil”, dijo Dana Malas, estratega de SEB.

Entre los movimientos de acciones individuales en Europa, Delivery Hero SE saltó más de un 10% después de recibir una oferta de adquisición de Uber Technologies Inc. en una operación que valoraría a la compañía alemana de reparto en unos €10.000 millones, o US$11.600 millones.

Mientras EE.UU. e Irán se acercaban a un acuerdo, el presidente Donald Trump dijo que no se “apresurará” a cerrar un pacto. El acuerdo sigue en desarrollo y EE.UU. dará a la diplomacia todas las oportunidades para tener éxito, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio.

“El ritmo sin precedentes de la caída de los inventarios de crudo de EE.UU. destaca la importancia para los mercados globales de que los esfuerzos del fin de semana para alcanzar un acuerdo entre Washington y Teherán den frutos”, dijo Garfield Reynolds, líder del equipo Markets Live de Bloomberg.

Principales movimientos del mercado

Acciones

Los futuros del S&P 500 subieron un 0,9% a las 7:05 a.m., hora de Nueva York.

Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 1,4%.

Los futuros del Dow Jones Industrial Average subieron un 0,8%.

El Stoxx Europe 600 subió un 0,8%.

El índice MSCI World subió un 0,3%.

Divisas

El Bloomberg Dollar Spot Index bajó un 0,2%.

El euro subió un 0,3% a US$1,1642.

La libra esterlina subió un 0,4% a US$1,3490.

El yen japonés subió un 0,1% a 158,95 por dólar.

Criptomonedas

Bitcoin subió un 1,1% a US$77.373,65.

Ether subió un 1,1% a US$2.114,64.

Bonos

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años bajó nueve puntos básicos a 2,95%.

Materias primas