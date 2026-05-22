Países del Golfo presionan a Trump para evitar una nueva guerra con Irán

Emiratos Árabes Unidos intensificó en los últimos días su presión para poner fin a la guerra con Irán, sumándose a Arabia Saudita y Catar para instar al presidente estadounidense Donald Trump a dar una oportunidad a las negociaciones, según varias personas familiarizadas con el asunto.

Irán advirtió que responderá fuera de Medio Oriente si Estados Unidos vuelve a atacar

Las conversaciones estuvieron motivadas por el temor de dichos países a que cualquier represalia de Teherán, si las hostilidades se reanudan, sumerja a las economías del Golfo en el caos, indicaron las fuentes. En llamadas separadas con Trump, los líderes de los tres aliados de Estados Unidos afirmaron que la acción militar no logrará los objetivos históricos de Washington respecto de Irán, señalaron las personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de temas delicados.

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La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La postura de Abu Dhabi indica un giro para un país que ha sufrido gran parte de los ataques iraníes y que ha mantenido una línea más dura hacia Teherán que sus vecinos.

Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Catar discrepan sobre el tipo de acuerdo diplomático que EE.UU. debería buscar y sobre cuán duro debería ser con Irán, señalaron las fuentes. Pero su acercamiento a Trump subraya la preocupación compartida de evitar que se repita la situación que se vivió entre fines de febrero, cuando Israel y EE.UU. iniciaron la guerra contra la República Islámica, y el alto al fuego a comienzos de abril.

Irán y grupos iraquíes respaldados por Teherán respondieron lanzando miles de drones y misiles a través del Golfo, causando decenas de muertos y daños por miles de millones de dólares en puertos e infraestructura energética.

“Los estados árabes del Golfo vieron como sus peores temores se hicieron realidad”, dijo Dina Esfandiary, analista de Bloomberg Economics. “Quedaron atrapados en medio de una guerra entre EE.UU. e Irán y sufrieron gran parte de las consecuencias. Ahora enfrentan la posibilidad de una nueva confrontación si el alto al fuego no puede traducirse en un acuerdo permanente, poniendo en riesgo su imagen como refugios regionales estables”.

Bloomberg News informó que Emiratos Árabes Unidos se mostró frustrado cuando Arabia Saudita y otros estados del Golfo se negaron a responder colectivamente con fuerza contra Irán para disuadir sus ataques. Abu Dabi realizó bombardeos limitados sobre Irán en coordinación con EE.UU. e Israel, mientras que Arabia Saudita llevó a cabo acciones similares por separado, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Irán y EE.UU. acordaron una tregua el 8 de abril y están intercambiando mensajes a través de Pakistán sobre un acuerdo de paz. Ambos países han declarado estar listos para reanudar las hostilidades y muestran pocas señales de hacer concesiones.

Sin embargo, el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, dijo el viernes que hubo un “ligero progreso” en las negociaciones y medios iraníes realizaron comentarios similares. El jefe del ejército de Pakistán, Asim Munir, tenía previsto visitar Irán este mismo día, en una posible señal de que las partes se acercan a un acuerdo.

La molestia de Emiratos con otros Estados árabes culminó en su sorpresiva decisión de abandonar la OPEP a fines de abril, el grupo petrolero liderado por Arabia Saudita. Sin embargo, desde entonces mejoraron los vínculos con los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo. El CCG es un bloque de seis miembros integrado por Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Catar, Kuwait, Baréin y Omán.

“Emiratos Árabes Unidos continúa su estrecha coordinación y consulta con los Estados miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, junto con socios regionales e internacionales”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado enviado a Bloomberg el jueves.