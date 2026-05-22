Los videos OVNI: objetos misteriosos en la URSS, persecuciones y 209 avistamientos inexplicables en una central nuclear

El Pentágono publicó este 22 de mayo, por orden del presidente estadounidense Donald Trump, una segunda tanda de 222 archivos desclasificados sobre objetos voladores no identificados (OVNI), con casos que van de Nuevo México en 1948 a un helicóptero militar en 2025.

La nueva tanda incluye más de 50 videos y 222 documentos previamente clasificados, que ofrecen una mirada sin precedentes a encuentros inexplicables distribuidos a lo largo de varias décadas: 209 apariciones inexplicables sobre el principal núcleo nuclear del país entre 1948 y 1950.

Según la información desclasificada por el FBI, el Departamento de Estado y la NASA, además del Pentágono, testigos detallaron orbes que rodean helicópteros militares y luego persiguen a los cazas enviados a interceptarlos, y un dron Reaper que pierde el rastro de un objeto que cambia de dirección en forma instantánea.

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El secretario de Defensa Pete Hegseth acompañó la publicación con una declaración que difícilmente podría ser más directa: "El Departamento de Guerra está en sintonía con el presidente Trump para llevar una transparencia sin precedentes respecto a la comprensión que tiene nuestro gobierno sobre los Fenómenos Anómalos No Identificados. Estos archivos, ocultos detrás de clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo una especulación justificada, y es hora de que el pueblo norteamericano los vea por sí mismo".

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El corazón nuclear de la historia: Sandia, Nuevo México

El documento más perturbador de esta segunda entrega tiene 116 páginas y lleva el sello del Armed Forces Special Weapons Program —el sucesor directo del Proyecto Manhattan, el programa que construyó las primeras bombas atómicas de la historia— junto con registros de la Fuerza Aérea estadounidense.

Las páginas documentan una serie de avistamientos e investigaciones ocurridos en las inmediaciones de Sandia, Nuevo México, entre 1948 y 1950: 209 reportes de "orbes verdes", "discos" y "bolas de fuego" maniobrando cerca de la instalación militar, junto con investigaciones sobre polvo de cobre encontrado en algunos sitios donde se registraron los avistamientos.

Sandia no era una base cualquiera, sino el centro de las operaciones más sensibles del arsenal nuclear estadounidense en plena Guerra Fría naciente. Allí, los testigos reportaron fenómenos anómalos que maniobraban, desaparecían o explotaban.

Algunos de estos casos contribuyeron a alimentar el Proyecto Grudge, una breve investigación de la Fuerza Aérea estadounidense sobre avistamientos de OVNIs lanzada en 1949.

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El informe que dejó "sin palabras" a un oficial de inteligencia

Entre los archivos más llamativos figura el testimonio de un oficial de inteligencia de Estados Unidos que, a bordo de un helicóptero militar, describió haber visto "dos grandes orbes iluminarse" cerca de su aeronave durante una misión en las inmediaciones de una instalación militar sensible, a fines de 2025. Los orbes eran, según su propio relato, "ovalados, anaranjados con un centro blanco o amarillo, y emitían luz en todas direcciones".

Lo que vino después desconcertó aún más al oficial. Cuando los cazas fueron enviados al lugar, los mismos orbes aparecieron sobre los aviones de combate. "Comenté a los pilotos que parecía que los mismos orbes que habíamos encontrado ahora estaban 'persiguiendo' a los cazas. También observamos orbes anaranjados que se iluminaban y apagaban a nuestro alrededor durante varios minutos, formando un triángulo definido antes de desvanecerse."

El relato también describe un objeto de baja altitud y alta velocidad que aparentemente se dividió en dos y aceleró en distintas direcciones. El informe detalla además "numerosos" orbes a gran altitud, algunos de los cuales se hallaban cerca del helicóptero. El oficial, cuya identidad permanece sin revelar, dejó por escrito que quedó, según sus propias palabras, "virtualmente sin palabras" tras las observaciones.

El F-16 que disparó sobre el lago Hurón

Uno de los videos más impactantes de esta segunda tanda muestra a un caza F-16 de la Guardia Nacional Aérea derribando un objeto misterioso sobre el lago Hurón, en Michigan. El incidente tuvo lugar el domingo 12 de febrero de 2023.

El episodio se produjo en un contexto de máxima alerta nacional ante intrusiones aéreas, poco después de que un globo de espionaje chino cruzara el espacio aéreo estadounidense. Aunque informes posteriores sugirieron que el objeto abatido podría haber pertenecido a un grupo civil de aficionados a los globos, el video sigue siendo uno de los registros de intervención militar más nítidos incluidos en el archivo.

Otro video, rotulado "Aceleración instantánea de OVNI sirio", fue capturado por un sensor infrarrojo a bordo de una plataforma militar estadounidense en 2021 y subido a una red clasificada en 2024, según el Pentágono.

Las imágenes muestran un objeto esférico negro que, tras ser captado con un sistema de seguimiento de calidad bélica por un dron MQ-9 Reaper cerca de la frontera entre Jordania y Siria, ejecuta una aceleración instantánea y un cambio de dirección abrupto que los sistemas convencionales no pueden replicar.

Después de múltiples investigaciones, la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios del Pentágono —conocida por su sigla AARO— no encontró evidencia de que ninguno de estos incidentes sea de naturaleza extraterrestre, aunque los funcionarios admiten que muchos permanecen "sin resolver" y no pueden ser explicados.

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Los astronautas, los orbes y la URSS

La segunda tanda también incorpora materiales históricos que amplían el espectro del fenómeno. Un archivo de audio incluye el debriefing médico de los astronautas de la misión Apollo 12 —el comandante Charles "Pete" Conrad, el piloto del módulo de comando Richard "Dick" F. Gordon y el piloto del módulo lunar Alan L. Bean—, registrado el 31 de diciembre de 1969 en Texas.

En la grabación, los tres describieron haber visto "destellos de luz" mientras intentaban dormir durante la oscuridad de la misión. La NASA determinó posteriormente que el fenómeno era interno a la visión de los astronautas y no procedía de fuentes luminosas externas.

Entre los documentos publicados también figura un reporte de inteligencia de la CIA que detalla actividad de inteligencia humana en la ex Unión Soviética. En la sección 14, la fuente relata haber presenciado un objeto aéreo luminoso de color verde brillante durante el verano de 1973. Describió círculos concéntricos que se formaron alrededor del fenómeno durante varios minutos antes de que se disipara, señalando que el evento ocurrió en completo silencio.

Entre los archivos más recientes figura también un video de un sensor infrarrojo operado por la Guardia Costera de Estados Unidos en abril de 2024, que muestra un objeto volando cerca de un avión sobre el sureste del país.

El Departamento de Defensa afirma que los archivos adicionales se publicarán de manera escalonada y que el tercer lanzamiento de archivos UAP será anunciado en el futuro próximo.

La revisión y desclasificación está siendo manejada por el Departamento de Defensa con el apoyo del Director de Inteligencia Nacional. Muchos de los documentos, videos y archivos corresponden a casos sin resolver, algunos de los cuales ya habían sido publicados previamente, sin que se haya llegado a una determinación definitiva sobre la naturaleza de lo observado.

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La primera tanda de archivos se publicó el 8 de mayo y contenía, entre más de160 documentos (algunos que remontan a la década de 1940), uno de diciembre de 1947 con una serie de informes sobre "discos voladores".

Un informe de inteligencia de la Fuerza Aérea de noviembre de 1948 —clasificado como "máximo secreto"- incluye información sobre avistamientos de "aeronaves no identificadas" y de "platillos voladores". "Desde hace algún tiempo nos preocupan los informes recurrentes sobre platillos voladores", se lee en ese archivo.

Otro documento de 2023 reporta que tres agentes especiales federales describieron, cada uno por separado, haber visto en el cielo órbitas naranja que a su vez emitían órbitas rojas más pequeñas.

Dos agentes más aseguraron haber presenciado "una órbita naranja brillante que se posaba cerca de una aguja rocosa". El relato incluye una ilustración de un círculo rojo y naranja con una franja amarilla en su parte inferior. El fenómeno fue descrito como "similar al Ojo de Sauron de El Señor de los Anillos, excepto que no tenía pupila".

"La credibilidad de quienes informan y la posible naturaleza anómala de los propios eventos se combinan para hacer de este informe uno de los más convincentes entre los materiales actuales de AARO", dice la descripción del archivo, en referencia a la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios del Pentágono (AARO).

Donald Trump pidió en febrero a las agencias federales de Estados Unidos que empezaran a identificar y publicar los archivos relacionados con ovnis y extraterrestres debido al gran interés que generan.

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El interés en los ovnis se reactivó en los últimos años, en los que el gobierno estadounidense ha investigado informes de aeronaves aparentemente sobrenaturales, en medio de preocupaciones de que adversarios pudiesen estar probando tecnologías muy avanzadas.

En marzo de 2024, el Pentágono publicó un informe en el que afirmaba no tener pruebas de que los "fenómenos anómalos no identificados" fueran tecnología alienígena. Muchos avistamientos sospechosos reportados entonces resultaron ser simplemente globos meteorológicos, aviones espía, satélites y otras actividades normales. No se presento ninguna prueba de vida inteligente más allá de la Tierra.

ds